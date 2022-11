I eftermiddag er de fjender

Det er sjældent set, at man sender en skadet spiller til pressemøde, men det er altså, hvad Danmarks kommende modstander Australien har valgt at gøre inden skæbnekampen onsdag

Venskabet bliver for en stund lagt på hylden.

Onsdag skal de mødes på Al Janoub Stadium som fjender.

Men til trods for at de er rivaler i onsdagens skæbnekamp, hvor en plads i ottendedelsfinalen står på spil, har de alligevel et tæt venskab.

Australiens Ajdin Hrustic og Danmark Jesper Lindstrøm var holdkammerater i sidste sæson i Frankfurt, hvor de sammen vandt Europa League.

Australiens Ajdin Hrustic var holdkammerat med Jesper Lindstrøm sidste sæson i Frankfurt og er imponeret over, hvor stærkt han har præsteret i denne sæson. Foto: Lars Poulsen.

Ajdin Hrustic fejrede karrierens store triumf med Jesper Lindstrøm. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Og til trods for at Hrustic er rejst til Verona, har de bevaret venskabet.

- Jesper er en god ven, det blev han hurtigt i Frankfurt. Vi har også været i kontakt her under VM, siger Ajdin Hrustic og tilføjer:

- Vi spillede sammen i én sæson i Frankfurt, og jeg er meget glad for at se, hvor godt det går Jesper nu.

- Han har udviklet sig virkelig flot i denne sæson og er allerede nu en meget stor spiller, roser Ajdin Hrustic.

Den offensive midtbanespiller kom til VM med en ankelskade og har derfor blot spillet en halv time mod Tunesien, men nu håber han på mere spilletid mod Danmark.

- Vi skal gå ind til kampen mod Danmark med positiv energi og tro på, at vi kan gøre vores folk stolte, siger Ajdin Hrustic

