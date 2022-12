I en klasse for sig: Messi tager flere VM-rekorder

Der skal en ordentlig kleppert af en Ronaldo-elskende fan til at stoppe Lionel Messi fra at skrive sit navn ind i VM-historiebøgerne tirsdag aften.

For det vil være 25. gang, han går på banen til en VM-kamp, når Argentina møder Kroatien. Det har kun én anden mand gjort før ham; Lothar Matthäus.

Og så vil den snu læser allerede nu kunne regne ud, at Messi nok også spiller kamp nummer 26 i weekenden. Uanset om Argentina skal spille om VM-trofæ eller den lidet flatterende bronzekamp.

Det i sig selv er en bedrift af de helt store og fordrer ikke kun, at man er dygtig med en bold. Man skal også være udholdende, drible uden om skader, optræde for de hold, der når langt ved flere slutrunder i træk og i øvrigt have været landsholdsaktuel som helt ung - og helt gammel.

Listen over de spillere, der har optrådt flest gange ved et VM, fortæller da også netop den historie:

25 kampe: Lothar Matthäus, Vesttyskland og Tyskland (1982-1998)

24 kampe: Miroslav Klose, Tyskland (2002-2014)

24 kampe: Lionel Messi, Argentina (2006-2022)

23 kampe: Paolo Maldini, Italien (1990-2002)

22 kampe: Cristiano Ronaldo, Portugal (2006-2022)

21 kampe: Diego Maradona, Argentina (1982-1994)

21 kampe: Wladyslaw Zmuda, Polen (1974-1986)

21 kampe: Uwe Seeler, Vesttyskland (1958-1970)

20 kampe: Javier Mascherano, Argentina (2006-2018)

20 kampe: Cafú, Brasilien (1994-2006)

20 kampe: Grzegorz Lato, Polen (1974-1982)

20 kampe: Bastian Schweinsteiger, Tyskland (2006-2014)

20 kampe: Philipp Lahm, Tyskland (2006-2014)

Men festen stopper ikke her for Lionel Messi.

Han vil også tage rekorden for flest VM-kampe som anfører. Inden kampen mod Kroatien står han og mexicanske Andres Guardado lige med hver 18 kampe. Diego Maradona er treer med 16 kampe.

Han vil sandsynligvis også blive den spiller, der har været på banen i flest minutter. I skrivende stund sidder Paolo Maldini på den rekord med 2217 minutter. Messi har spillet 2104 minutter - altså 113 minutter færre. Det er lige før en for VM-slutrunden almindelig omgang fodbold vil være nok - med tanke på alle de tillægsminutter, de har lagt til undervejs.

Det første VM-mål blev sat ind mod serberne i 2006. Foto: Ina Fassbender/Reuters/Ritzau Scanpix

Messi i kvartfinalen mod Tyskland i 2010. En kamp han og Argentina tabte hele 4-0! Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

Messi var VM's bedste i 2014 - og meget tæt på at blive verdensmester. Mario Götzes mål i finalens forlængede spilletid stoppede dog drømmen. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Messi og co. blev stoppet allerede i 1/8-finalen i 2018, da Frankrigs senere verdensmestre vandt turneringens bedste kamp med 4-3. Foto: Ricardo Mazalan/AP/Ritzau Scanpix

Messi har allerede nappet rekorden for flest VM-turneringer med målgivende afleveringer. Det gjorde han i Rusland for fire år siden.

I Qatar nåede han op på fem slutrunder i træk. Maradona, Lato, David Beckham og Pelé er de næstbedste på den liste. Men de stoppede ved tre verdensmesterskaber.

Ser man kun på knockout-kampene er Pelé noteret for seks målgivende afleveringer. Hér er Messi foreløbig noteret for fem.

Ved VM i Qatar er Messi kommet på måltavlen fire gange. Det bringer ham op på ti mål i sine fem slutrunder. Det er tvivlsomt, om han når op blandt de mest scorende i VM-historien (Klose topper med 16 mål), men et enkelt mål vil sandsynligvis også glæde ham, for så bliver han Argentinas mest scorende nogensinde ved VM.

Og så skal vi da også lige have med, at Messi er den eneste i VM-historiens 92 år, der har scoret mål som teenager, i 20'erne og i 30'erne. Foreløbig er der gået 16 år og 176 dage mellem det første mål i 2006 mod Serbien & Montenegro og scoringen forleden mod Holland i kvartfinalen.

Det er 16 dage mere end nummer to på listen, Cristiano Ronaldo.