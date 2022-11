Ingen boykot foran tv: Dansk VM-brag blev topscorer

Hvis man skal tro stemningen og udmeldingerne på sociale medier, så er der en stor andel af danskerne, der har boykottet VM i Qatar.

Det kommer dog ikke til udtryk i tv-tallene, der er udgivet af Nielsen.

Her kan man sort på hvidt læse, at antallet af danske seere er på niveau med VM-slutrunden i Rusland i 2018.

983.000 danskere så med, da DR1 tirsdag eftermiddag viste nullerten mod Tunesien. 1,2 millioner så med, da TV 2 lørdag aften viste nederlaget mod Frankrig. Det blev dermed ugens mest sete tv-udsendelse ...

Danmarks duel mod Frankrig blev ugens mest sete på tv. Foto: Lars Poulsen

Danmarks to første gruppekampe under VM i Rusland mod Peru og Australien overværet af henholdsvis 1,2 millioner og 939.000 danskere foran tv-skærmene.

I det hele taget fylder VM-udsendelserne meget på top-listen. F.eks. så 631.000 danskere kampen mellem Spanien og Tyskland.

Selv om niveauet flugter med seneste VM-slutrunde, så var der flere danskere, der så EM på hjemmebane i 2021.

Her så 1,5 millioner åbningskampen mod Finland, mens anden gruppekamp mod Belgien blev set af 1,3 millioner på Viaplay.

Danmark spiller onsdag skæbnekamp mod Australien klokken 16.00. Mon ikke en million mennesker kigger med fra sofaen ...

