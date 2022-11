- Jeg har slet ikke hjernekapacitet til det

Håbet, troen og forventningen er, at Danmark selv kan ordne paragrafferne mod Australien.

I Kasper Hjulmands drejebog bør en sejr være nok til at sikre pladsen i 1/8-finalen, hvor modstanderen lørdag bliver gruppevinderen fra gruppe C, hvor det reelt står mellem Argentina, Polen og Saudi-Arabien.

- Jeg har slet ikke hjernekapacitet til at tænke på den anden kamp i vores gruppe (Frankrig mod Tunesien, red.).

- Jeg bruger al min energi og fokus på at koncentrere mig om vores egen kamp. Det er den, vi har mulighed for at påvirke, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand er overbevist om, at Australien ikke stiller op for at forsvare 0-0 resultatet. Han er sikker på, at de kommer frem på banen. Foto: Lars Poulsen.

Scenariet er nemlig det, at Tunesien kan komme forbi Danmark på andenpladsen, hvis de får en større sejr end Danmark.

Både Tunesien og Danmark skal vinde den sidste kamp for at komme videre. Australien kan nøjes med uafgjort.

Annonce:

Den danske landstræner erkender dog, at der fra den danske lejr bliver fulgt med på sidelinjen i, hvordan tingene udvikler sig mellem Frankrig og Tunesien. De to kampe spilles nemlig samtidigt.

- Det ændrer ikke noget taktisk eller spillemæssigt for os. Vi går ind til kampen mod Australien for at vinde den.

- Men det kan blive anderledes for den måde, vi angriber de sidste 10-15 minutter af kampen. For det er klart, at vi er parate til at kaste alt ind i den fase af kampen, hvis vi skal jagte et resultat, fordi Tunesien har scoret flere mål end os, forklarer Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har nok at tænke på før skæbnekampen mod Australien onsdag. Foto: Lars Poulsen.

Han har en forventning om, at Australien ikke stiller op for at pakke sig ned. Han er til gengæld overbevist om, at de kommer til at ofre alt, hvad de har i hver eneste duel på banen.

- Australien kommer stærkt ud, de kommer til at lægge et stort pres på os. Vi skal være forberedte på at nedbryde et stærkt forsvar. Men jeg har også en stærk forventning om, at Australien kommer for at spille med os. Det vil være en stor overraskelse, hvis de kun kommer for at forsvare, forklarer Kasper Hjulmand.

Annonce:

Det er alt eller intet, når Danmark onsdag møder Australien i sidste kamp i gruppespillet. Presset er stort, og en yderst sjælden gæst havde sneget sig med til landsholdets afsluttende træning

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave