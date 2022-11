- Jeg vænner mig aldrig til det

Det var den rigtige beslutning, men det var ikke en beslutning, som Simon Kjær selv kunne tage.

For Simon Kjær vil altid spille, men efter 1-2 nederlaget til de franske verdensmestre måtte han erkende, at det var den bedste beslutning, han ikke var på banen.

En lårskade driller ham. Og risikoen havde været for stor for ham til også at gå glip af onsdagens afgørende kamp mod Australien.

Simon Kjær var meget aktiv på sidelinjen. En slags hjælpetræner for Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Nu fik låret hvile, og Simon Kjær tid til restitution.

- Der skulle en voksen til at træffe den beslutning. Kasper tog beslutningen i går, og det var den helt rigtige.

- Jeg vil jo altid spille, hvis jeg bare kan gå.

- Vi har haft en god dialog om tingene, men den slags beslutninger kan jeg bare ikke selv træffe, erkender Simon Kjær.

Simon Kjær vænner sig aldrig til at sidde på bænken. Han hader det. Foto: Lars Poulsen.

Han var meget aktiv ude fra bænken, hvor han flere gange sendte signaler til sine medspillere på banen.

Specielt til Joakim Mæhle, som han ville have til at dække mere bredt på Ousmane Dembélé, der sjældent løber dybt.

- Jeg er jo ved at gå til af at sidde ude på bænken.

- Det vænner jeg mig aldrig til. Jeg trives overhovedet ikke ude på bænken, siger landsholdskaptajnen med et skævt smil.

Simon Kjær ventes at være klar onsdga mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

Anføreren forventer at være spilleklar onsdag mod Australien, hvor det er alt eller intet for Danmark.

- Hvis jeg ikke kan spille onsdag, bliver jeg jo sindssyg, siger han lidt kækt.

Danmark skal vinde, ellers er det farvel og tak til VM.

- Jeg har det godt med, at vi SKAL vinde. Uafgjort mod Frankrig havde ikke ændret meget.

- Nu skal vi have hovederne op. Vi skal være i stand til at besejre Australien, selv om det bliver en yderst vanskelig opgave. Det er nogle krigere, der ikke giver op.

Simon Kjær trives bestemt ikke ude på bænken. Foto: Lars Poulsen.

- Vi må også erkende, kan vi ikke slå Australien, hører vi ikke til videre i VM-turneringen, siger Simon Kjær, der satser på, at Frankrig gør arbejdet færdigt mod Tunesien.

Landstræner Kasper Hjulmand uddelte også store roser til Simon Kjær for hans enorme engagement ude på bænken undervejs mod Frankrig.

- Jeg kan ikke rose Simon nok. For hvem han er, og hvad han gør.

- Selv om han er uden for, involverer han sig 100 procent i holdet. Han sidder ikke og surmurler. Han gør, hvad han kan for holdkammeraterne. Det er en klassekaptajn, vi har, siger Kasper Hjulmand.

Kjær var lige et smut forbi sin holdkammerat fra Milan – Olivier Giroud – for at fortælle ham, at nu må han hjælpe Danmark videre.

- Vi vil helt sikkert gå efter at vinde kampen, og hvis jeg kan hjælpe min ven Simon, vil det være fint. Vi spiller altid for at vinde, siger Olivier Giroud.

