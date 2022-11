Kæmpe dansk fiasko: Ude af VM

Det dårligste nogensinde!

Inden det for alvor er begyndt, er Danmark færdige ved VM!

0-1 mod Australien fuldender en pinlig dansk indsats ved VM. Ét point og blot én scoring efter tre kampe.

VM blev en ørkenvandring i Qatar for Kasper Hjulmands tropper, der stilede mod at spille med om pokalen, men blev sendt helt ud i mørket af et middelmådigt australsk landshold.

Pinligt og ydmygende. Danmark slutter samtidig på sidstepladsen i gruppen.

Det hele sluttede efter gruppespillet og skriver sig ind i historiebøgerne som den dårligste danske slutrunde nogensinde.

Nuvel, Danmark fik ingen point i både 1988 og 2000, men dengang var kvaliteten af modstanderne langt bedre, end vi har set ved denne slutrunde.

Præstationen ved VM er historisk ringe, fordi modstanderne har været af en langt ringere kvalitet - Tunesien (nummer 30 i verden) og Australien (nummer 38 i verden).

Det er de færreste danskere – inklusive de danske spillere og landstræner Kasper Hjulmand – der havde forventet, at VM skulle slutte så tidligt ved VM.

Det er en sportslig nedtur af dimensioner oven på sidste års store optur med EM-semifinalen som løftestang.

De danske fans i Bella Centret havde øjensynligt svært ved at forstå, hvad de bevidnede på storskærmen - et underligt uoplagt dansk hold nærmest spillede sejren i fødderne på et mildt sagt middelmådigt Australien.

Det gav tro og forventninger om en ny, stor landsholdsæra.

Men den spillemæssige kvalitet ved VM har slet ikke været på samme niveau som sidste år.

Og så har en række af spillerne slet ikke ramt det forventede niveau.

Det gælder flere af de etablerede. Blandt andre Joakim Mæhle, Christian Eriksen, Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen og Pierre Emile Højbjerg.

Sidstnævnte spiller sjældent dårlige landskampe, men præstationen mod Australien var den ringeste hidtil i landsholdskarrieren.

Det helt store problem har været manglen på effektive angribere samt evnen til at producere chancer.

For selv om Danmark havde bolden mest, så producerede de alt for lidt mod de kompakte australiere.

De evnede ikke at skabe én eneste åben målchance i løbet af 96 minutter.

I kvalifikationen scorede Danmark 30 mål i de første ni kampe. Under VM har Kasper Hjulmand haft svært ved at finde sin foretrukne spidsangriber, fordi de alle er i så dårlig form.

Mod Australien var Martin Braithwaite den tredje, der blev prøvet fra start på positionen. Tidligere spillede Kasper Dolberg og Andreas Cornelius uden held i de to foregående kampe.

Læg dertil, at hverken Jonas Wind eller Yussuf Poulsen lader til at have den store tillid fra landstræneren. De har været meget skadet og er ikke i hverken kamp- eller topform, da de mødte ind i VM-lejren.

Det er naturligt, hvis Marcus Ingvartsen og Mikael Uhre undrer sig.

Ingvartsen stod med fem mål de seneste otte kampe, mens Uhre havde 10 mål i 19 kampe.

I stedet udtog landstræneren angribere, der slet ikke var i form.

Danmarks spil mod Australien var i lange perioder fantasiløst og alt for langsomt. Ingen bevægelser hos dem, der ikke havde bolden. Og så var det præget af mange fejl.

Det blev for stillestående og uden den dynamik og kreativitet, vi så tidligere.

Kasper Hjulmand havde lige skiftet to mand, kort før Australien scorede.

En offensiv satsning med Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard på banen. Men Danmark blev straffet på en hurtig omstilling, hvor Joakim Mæhle viste sine manglende evner til at forsvare.

Kasper Hjulmand reagerede med endnu en dobbelt udskiftning med Robert Skov og Andreas Cornelius på banen.

Men det var ikke to formstærke angribere, Danmark havde på banen i skikkelse af Andreas Cornelius og Kasper Dolberg.

Nu kan landstræneren hen over julen tænke, hvordan han genrejser landsholdet. EM-kvalifikationen begynder om blot fire måneder.

