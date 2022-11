Kæmpe Eriksen-cirkus

Christian Eriksen trak fulde huse.

Der var tætpakket i presseteltet på det danske træningsanlæg Al-Sailiya 30 kilometer uden for Doha, da den danske verdensstjerne for første gang under slutrunden stillede sig til rådighed for medierne.

Normalt holder det danske landshold mixed zone, hvor både skrevne og elektroniske medier får tid til at tale med stille og roligt med spillerne enkeltvis. Men det måtte DBU droppe lørdag i forbindelse med pressemødet.

Der var trængsel i pressecentret, da Christian Eriksen var på podiet. Foto: Lars Poulsen.

Repræsentanter fra Spanien, England, Italien, Frankrig, USA, Tunesien, Japan og Danmark havde fyldt de fleste af stolene ud for at høre Christian Eriksen sætte ord på sine forventninger forud for sin tredje VM-slutrunde.

- Danmark nåede langt ved EM sidste år uden mig. Og selvfølgelig var jeg lidt jaloux over ikke at være med. Nu håber jeg at kunne hjælpe til, at vi også når rigtig langt ved VM, siger Christian Eriksen indledningsvis.

Det var barsk og kontant styring fra kommunikationschef Jakob Høyer, når så mange journalister skal styres på én gang. Derfor må han også indskærpe, at journalisterne kun må stille ét spørgsmål hver. Og det måtte ikke handle om alt muligt andet end om VM.

Christian Eriksen spiller sin tredje VM-slutrunde, hvor han har store forventninger til præstationerne. Foto: Lars Poulsen.

Det er Christian Eriksens tredje VM-slutrunde. Han debuterede i 2010 som 18-årig. Dengang røg Danmark ud efter den indledende runde, otte år senere kom Danmark i 1/8-finalen. Og nu står han her igen.

- Det taler for, at vi skal komme længere denne gang. Det synes jeg også, at der er mulighed for, fordi kvaliteten hos os er blevet bedre, end den var tidligere. Der er kommet mere tro og forventningen hos os selv er, at vi skal komme længere.

Christian Eriksen nyder at være på træningsbanen. Han står foran sit tredje VM og har en forventning om, at Danmark kan nå længere end for fire år siden. Foto: Lars Poulsen.

- Det kan vi også takke hele Danmark for, fordi forventningerne hjemme er steget. Men det hænger også sammen med, at spillerne spiller de rigtige steder nu, siger Christian Eriksen, der undervejs også får spørgsmål fra en italiensk journalist om sin tid i Inter.

- Jeg elskede min tid i Italien, men mange ting forandrede sig, så jeg ikke kunne fortsætte i Italien, siger Christian Eriksen, hvilket endnu engang får DBUs kommunikationschef Jakob Høyer til igen at indskærpe, at der kun må spørges til VM.

Christian Eriksen fortæller om sine forventninger til VM, hvor han tror, at Danmark kan komme længer end for fire år siden. Foto: Lars Poulsen.

Gennem sine 12 år på landsholdet føler Christian Eriksen hans rolle har ændret sig meget.

Først som ung og uprøvet under Morten Olsen, siden voksede han og blev en afgørende spiller under Åge Hareide. Og nu er han – efter det uhyggelige uheld sidste år – en markant profil og afgørende brik på Kasper Hjulmands mandskab.

- Hareide havde en anden tilgang til spillet end Morten. Vi spillede mere direkte og det var perfekt til mig på det tidspunkt, hvor jeg også lavede mange flere mål på landsholdet.

- På den måde vi spiller nu, føler jeg, at jeg kommer i andre situationer på banen, forklarer han.

