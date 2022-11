Kæmpe Eriksen-hyldest: - Hjertet på vores hold

For 17 måneder siden vidste ingen om han nogensinde kom til at spille fodbold igen.

Tænk lige ti måneder tilbage. Dengang vidste ingen, om han reelt kom tilbage på topniveau.

Men det gjorde han. Og det er sket med klasse og stil, selv om det er lidt vildt at tænke, at Christian Eriksens største drøm for 11 måneder siden var at spille VM.

Christian Eriksens store drøm for lidt over ti måneder siden var at spille VM. Han nåede drømmen og står nu foran de franske verdensmestre, hvor han skal levere varen, hvis Danmark skal drømme stort ved VM. Foto: Lars Poulsen.

Udenlandske roligans er begyndt at vise sig i Qatar, men kender de overhovedet de danske spillere? Ekstra Bladet er gået på gaden i Doha Roligans i Qatar: Hvem er Christian Eriksen?



Nu er han ikke bare tilbage. Han leverer på absolut topniveau.

Han har taget fodboldverden med storm og er i gang med sin tredje VM-slutrunde.

Han har leveret, hvad man må betegne som et sensationelt comeback til topfodbold, efter han kortvarigt var død, fik inopereret en hjertestarter, en ICD-enhed.

Men det comeback har givet genlyd. Først i Brentford, siden i Manchester United og ikke mindst på det danske landshold.

Christian Eriksen er på toppen af sin karriere, selv om han har passeret de 30.

Annonce:

Christian Eriksen i højt humør på træningsbanen i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

Vigtigere end nogensinde for det danske landshold. Som kreatøren, omdrejningspunktet og hjernen, der skal binde det hele sammen.

Eller som Kasper Hjulmand meget rammende siger:

- Christian er hjertet på vores hold. I spillet er han rytmen. Han har en fantastisk evne til at mærke spillet, og hvordan det udvikler sig.

- Christian fylder på en fodboldbane, og så laver han de afgørende aktioner på den sidste tredje del af banen. Mit problem er, at jeg gerne vil have ham mange forskellige steder på banen, men han kan jo kun være ét sted, som Kasper Hjulmand formulerer det.

Simon Kjær (tv), når nok landsholdsrekorden før Christian Eriksen (th), men sidstnævnte har bedre mulighed for at sikre sig rekorden på sigt. Foto: Lars Poulsen.

Mod Frankrig spiller Christian Eriksen sin landskamp nummer 119, hvilket kun er ti kampe færre end Peter Schmeichels rekord. Den når Simon Kjær nok først, men Eriksen har formentlig en længere landsholdskarriere foran sig.

Men Christian Eriksen skylder stadig at vise ved en VM-slutrunde, han er den verdensklasse kreatør, som vi har set siden hans comeback 26. februar for Brentford.

Annonce:

I 2010 var han kun 18 år og med for at lære, men fik alligevel en rolle ved slutrunden. For fire år siden i Rusland ramte han aldrig sit reelle topniveau i løbet af de fire kampe, Danmark spillede.

Christian Eriksen lå på venstrekanten til at starte med mod Tunesien. Det var ikke udpræget vellykket. Nu er det interessant om Kasper Hjulmand flytter ham tilbage centralt mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

Og nu har begyndelsen været lidt fesen mod Tunesien, men der er tid til at træde i karakter.

Kasper Hjulmand kan passende flytte ham væk fra kanten og tilbage i en central rolle, hvor han har mulighed for at udfolde sig bedst.

Selv om Eriksen har frihed til at bevæge sig, hvor han vil, så er han oftest bedst, når han optræder i en central rolle på midten.

Nu er det Eriksen-time for Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM Manager: Se ekspertens hold til runde 2