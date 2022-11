Kæmpe fuser: Stemningen var HELT flad

ZZZzzzZZzz.

Kontrasten er gigantisk. De fleste husker sikkert EM 2021. Der var fest i gaderne, ølkast, lyse sommernætter og landsholdets popularitet var på sit højeste i mange år.

Tirsdag eftermiddag i november 2022 er Danmarks kampagne ved VM i Qatar blevet skudt i gang med en voldsom fuser, da Danmark spillede 0-0 imod Tunesien.

Et par hundrede fans havde i forbindelse med åbningskampen lagt vejen forbi Hafnia-Hallen i Valby. Arrangørerne havde stablet et imponerende storskærmsarrangement på benene, hvor der både var grillpølser og fadøl, men den intense fodboldstemning udeblev fuldkommen.

Flere fans havde endda set sig nødsaget til at lægge sig ned for at se landsholdet tilkæmpe sig et enkelt point imod Tunesien, der ligger på 26 pladsen på FIFA's verdensrangsliste.

Flere prøvede at bevare optimismen, men i store perioder lå folk ned foran storskærmen, og det kan man ikke fortænke dem i. Foto: Emil Agerskov

Om det er vinterdepressionen, der har sat sig i danskerne en mørk tirsdag i november, hvor temperaturen nærmer sig frysepunktet, eller om det er den massive snak om brud på menneskerettighederne i værtslandet, som har lagt en dæmper på festlighederne er uvist, men en ting er sikker.

Der er meget, meget langt til den stemning, der rullede henover Danmark i sommeren 2021.

Regnbuefarvede armbind

Noget tyder på, at de danske roligans fokusere på mange andre ting end fodbold under slutrunden i Qatar.

Flere fans i Hafnia-Hallen havde valgt at iføre sig renbuefarvede armbind, som har været det helt store samtaleemne i dagene op til VM.

DBU og flere andre valgte i sidste øjeblik at trække armbindene tilbage, så anførerne herunder Simon Kjær ikke skulle spille med armbindet alligevel af frygt for sanktioner i form af et gult kort til den pågældende spiller.

- Jeg støtter op omkring det her, som jeg synes er et vigtigt budskab. Folk skal have lov til at være dem de, og man skal ikke sætte folk i bås, siger Kenneth. Han synes, det er ambivalent at støtte op omkring VM, når turneringen bliver afholdt i Qatar.