Kæmpe kaos i Belgien efter VM-kamp

Der er udbrudt voldsomme uroligheder i de belgiske gader efter VM-kampen mellem Belgien og Marokko, og det belgiske politi har indsat over 100 betjente for at dæmme op for urolighederne

Der bor mange marokkanere i Belgien, og det kan i den grad ses lige nu.

Der er nemlig udbrudt voldsomme uroligheder i gaderne i Bruxelles efter Marokkos overraskende VM-sejr over Belgien.

Det belgiske politi har i skrivende stund indsat over 100 betjente til at dæmme op for gemytterne og har set sig nødsaget til at bruge vandkanoner og tåregas.

De fanatiske fans har efter kampen smadret et utal af biler og sat brand i gaderne med forskelligt fyrværkeri, heriblandt pyroteknik, som vi også kender fra de danske stadioner.

Byens borgmester, Philippe Close, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk fra centrum i byen.

Det skriver Nieuwsblad.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: NICOLAS MAETERLINCK/Ritzau Scanpix

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Allerede før kampen blev der kastet med fyrværkeri på togstationen South Station, og under kampen eskalerede hele situationen.

Annonce:

Uromagerne kastede fyrværkeri mod civile, mens andre gik rundt og smadrede forskellige ting i gaderne. Der blev sat ild til en masse scootere, og der var sågar én, der blev kastet ind i forruden på en bil.

Politiet var massivt til stede i området og brugte to vandkanoner i et forsøg på at lægge en dæmper på de voldsomme scener.

Se nogle af de voldsomme scener i videoerne herunder: