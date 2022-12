Kæmpe kaos i Qatar: Tusindvis af fans i klemme

Et marokkansk flyselskab har fået aflyst alle ekstra afgange, der administreres af Qatar Airlines

Marokko har været VM's helt store overraskelse, og i aften står landsholdet over for deres største kamp nogensinde, når de møder Frankrig i semifinalen.

Euforien har naturligvis bredt sig til den fodboldgale marokkanske befolkning, men nu må tusindvis af fans indse, at de ikke kommer til at opleve deres helte i aktion.

Det marokkanske flyselskab Royal Air Maroc er nemlig blevet tvunget af Qatar til at aflyse ekstra afgange til Doha.

Det skriver Reuters.

Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix

Flyselskabet havde planlagt at sende 30 ekstra fly med Doha fyldt med marokkanske fans, der skulle se kampen mod Frankrig.

Men ifølge Reuters får kun 14 fly lov til at komme ind i landet. De sidste 16 administreres af Qatar Airways og er blevet aflyst uden begrundelse.

Det betyder sandsynligvis, at over tusind billetholdere ikke kan komme til at se kampen.

Royal Air Maroc skyder skylden på Qatar.

- Som følge af de seneste restriktioner udstedt af de qatarske myndigheder er Royal Air Maroc kede af at informere kunderne om aflysningen af de fly, der administreres af Qatar Airways, lyder det i en udtalelse fra flyselskabet.

Det er ikke kommet nogen nærmere begrundelse for aflysningerne frem.

Marokko er det første afrikanske hold til at nå en VM-semifinale nogensinde.

Frankrig er storfavoritter, men Marokko har allerede vist deres værd ved blandt andet at slå Belgien, Spanien og senest Portugal.

Vinderen af semifinalen skal møde Argentina i finalen på søndag.

Frankrig og Marokko tørner sammen klokken 20 onsdag aften på Al Bayt Stadium.