Kæmpe kovending: Danmark dropper 'One Love'-armbind

Den danske landsholdsanfører Simon Kjær kommer alligevel ikke til at bære et 'One Love'-anførerbind under VM-slutrunden i Qatar

Simon Kjær kommer alligevel ikke til at gå på banen med et 'One Love'-armbind, når Danmark skal i aktion i Qatar.

Udsigten til en sportslig straf for anførerbindet har nemlig fået DBU til at ændre mening.

Det bekræfter DBU over for først DR Sporten og siden TV 2.

- FIFA har indikeret, at man kan få en advarsel. Det vil sige, at Simon Kjær skulle starte kampen med at få en advarsel. Der er vi enige om, at vi ikke vil risikere, fortæller DBU's direktør Jakob Jensen til TV 2 SPORT.

- Når det er sagt, er vi ekstremt skuffede over FIFA i den her sag. De har kendt til vores holdning længe. Vi står for inklusion, ligesom FIFA siger, at de står for inklusion. Jeg kan ikke se, at vores budskab er i strid med de budskaber, FIFA ønsker at give.

Det hjerteformede regnbuesymbol på armen af Harry Kane. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Sanktioner fik England til at tvivle

Danmark er ikke den eneste nation, der trækker i land hvad angår armbindet, der promoverer LGBTQ+ rettigheder.

Beslutningen om at droppe det armbindet er nemlig truffet sammen med de øvrige seks nationer, der havde planer om at sende deres anførere på banen med det regnbuefarvede anførerbind.

De inkluderer store fodboldnationer som England, Tyskland, Holland, Belgien, Wales og Schweiz.

Englands Harry Kane var den første anfører, der skulle bære anførerbindet, når England i dag klokken 14 møder Iran.

Men allerede i morges begyndte der at blive sået tvivl om, hvorvidt England ville trække i land, da Mark Bullingham, topchef ved det engelske fodboldforbund (FA), til en radiokanal udtalte, at hvis truslen om sportslige sanktioner fra FIFA var reel, så ville England undersøge alternativer.

- Hvis truslen om sportslige sanktioner er reel, skal vi kigge på det. Vi er nødt til at tage et skridt tilbage og finde ud af, om der er en anden måde, vi kan vise vores værdier, lød det fra Mark Bullingham.

Kane bar anførerbindet, da England i september mødte Italien i Nations League. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Kunne risikere gult kort

Britiske medier som Daily Mail, The Athletic og The Sun erfarede nemlig, at de kaptajner, der besluttede at bære 'One Love'-armbindet, kunne risikere at få en bøde eller modtage et gult kort allerede inden kampstart for overtrædelse af udstyrsreglerne.

FIFA's udstyrsregler foreskriver, at man ved FIFA-turneringer skal bære officielt tøj leveret og udstyret af FIFA.

Det er 'One Love'-armbindet ikke så overraskende ikke.

FA har siden udsendt et fælles statement fra førnævnte de syv nationer, hvori landene forklarer deres kovending.

- FIFA har været meget tydelige omkring, at det vil medføre sportslige sanktioner, hvis vores anførere bærer armbindene på banen.

- Som forbund kan vi ikke sætte vores spillere i en position, hvor de kan blive udsat for sportslige sanktioner, herunder advarsler, så vi har bedt anførerne om ikke at forsøge at bære armbindene i FIFA World Cup-kampe, lyder det i statementet.