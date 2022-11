Kæmpe USA-farce: Lyver om skade

Der er interne stridigheder på det amerikanske landshold.

I hvert fald hvis man skal tro USA-legenden Eric Wynalda, der har spillet over 100 landskampe for amerikanerne fra 1990 til 2000.

Wynalda har nemlig indledt et frontalt angreb på landstræner Gregg Berhalter, som han beskylder for at lyve åbenlyst om supertalentet Giovanni Reynas skade.

Den 20-årige Borussia Dortmund-spiller er fremtiden i amerikansk fodbold, og derfor har fans også undret sig over, hvorfor han ikke får flere VM-minutter af Berhalter.

Reyna var bænket i hele kampen mod Wales, og han blev skiftet ind med syv minutter tilbage af den ordinære spilletid i fredags, da England var modstanderen.

- Det har skabt massive kontroverser internt på holdet. Selv hans egne holdkammerater vil gerne have ham på banen, og det lader til, at han (Reyna, red.) ikke kommer godt ud af det med Gregg Berhalter, hævder Eric Wynalda ifølge New York Post.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal kommentere på det, men jeg har prøvet at tale med Gios far, Claudio, de sidste par dage.

- Han var klar til at spille. Berhalter løj over for medierne, da han fortalte, at den manglende spilletid skyldtes en skade. Han har sagt til Reyna, at han bare skal spille med på historien, og det har skabt en kløft mellem dem. Nu er han på bænken. Det er ærgerligt, og de burde have håndteret det helt anderledes.

Efter 1-1-resultatet mod Wales i mandags sagde Berhalter, at han sparede Reyna, fordi de på det tidspunkt i kampen havde brug for fysik, og derfor valgte han at sætte en anden spiller på banen.

Har det fantastisk

Ifølge træneren var Reyna heller ikke 'helt fit'.

Men hovedpersonen har en helt anden udlægning.

- Nej, jeg har det fantastisk, men det var trænerens beslutning. Han behøver ikke at fortælle mig, hvorfor han ikke bruger mig, men jeg er på 100 procent, forsikrede han.

Berhalter har endnu ikke forholdt sig til de hårde beskyldninger fra Eric Wynalda

Gio Reyna har fået masser af spilletid for Borussia Dortmund i den her sæson. Indtil videre har han scoret to mål i ti Bundesliga-kampe.

USA har samlet to point sammen ved VM og skal helst slå Iran på tirsdag, hvis de vil være helt sikre på avancement.

