Kæmpe VM-mystik: Stjerne modsiger egen træner

Camerouns målmand Andre Onanas fortsatte deltagelse ved VM i Qatar er uvis forud for den sidste gruppekamp mod Brasilien.

Inter-keeperen var ikke en del af truppen, da Cameroun mandag spillede 3-3 mod Serbien.

Efter kampen fortalte landstræner Rigobert Song, at Onana selv bad om at stå over mod serberne, men målmanden har en lidt anden udlægning end sin træner.

- Jeg vil gerne udtrykke min kærlighed til mit land og landsholdet. I går fik jeg ikke lov til at være med og hjælpe Cameroun med at opnå holdets målsætninger, som jeg altid gør, fortæller Andre Onana i et opslag på Twitter.

Landstræner Rigobert Song sagde mandag, at han efterkom et ønske fra Onana om at stå over mod Serbien. Samtidig indikerede landstræneren, at der havde været en uoverensstemmelse.

- Jeg har altid opført mig på en ordentlig måde og forsøgt at lede holdet.

- Jeg har gjort en stor indsats og brugt energi på at finde løsninger på en situation, som mange fodboldspillere ofte oplever, men der har ikke været nogen vilje fra den anden side, skriver Onana.

Nyhedsbureauet AFP skrev mandag, at målmanden havde forladt Qatar.

Cameroun møder fredag Brasilien i den sidste gruppekamp ved VM. Holdet har et enkelt point, efter at det afrikanske hold indledte turneringen med at tabe 0-1 til Schweiz.

