Kampen blev afbrudt: Baneløber med regnbueflag

Da der var spillet cirka 50 minutter af VM-kampen mellem Portugal og Uruguay, løb en tilskuer på banen på Lusail Stadium i Qatar.

Med sig havde han et regnbueflag, ligesom han på sin T-shirt sendte budskaber om respekt til iranske kvinder og om at redde Ukraine.

Dommeren stoppede straks kampen og fik selv fat i regnbueflaget, som baneløberen tabte i farten.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB blev baneløberen ledaget af højlydt jubel fra tribunerne.

Regnbuens farver har været et heftigt diskuteret tema ved VM-slutrunden i Qatar. Farverne symboliserer støtte til LGBTQ+-personer. Homoseksualitet er ulovligt i Qatar.

Baneløberen blev fanget og eskorteret ud af banen, så kampen kunne fortsætte.

På ryggen af baneløberen stod der: 'Respect for Iranian women'. På forsiden stod der: 'Save Ukraine'. Det fremgår af fotografier fra kampen.

De seneste måneder har der været stort fokus på kvinders rettigheder i Iran, hvor omfattende demonstrationer har fundet sted efter 22-årige Mahsa Aminis død.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Også Irans landshold har under VM protesteret ved at undlade at synge med på nationalsangen i den første VM-kamp mod England.

Det sidste budskab på baneløberens trøje henvendte sig til Ukraine, som i februar blev invaderet af Rusland.