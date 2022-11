Kasper Hjulmand var helt tryg ved at tage VM-debutanten Jesper Lindstrøm med til pressemødet forud for den altafgørende kamp mod Australien

22 år, otte A-landskampe og slutrundedebutant.

Det var, hvad DBU og Kasper Hjulmand tog med på podiet til den internationale pressekonference, dagen før deres VM-skæbne skal afgøres.

Jesper Lindstrøm var nemlig landstrænerens ledsager i dagens anledning.

Men hvorfor troppede man ikke op med mere landsholdserfaring?

Det spurgte Ekstra Bladet landstræneren til.

- Det kan være, du skal være vores pressemand. Jeg synes, det er fint, at nogle af de unge er med til sådan nogle ting.

- Jobbe (Jesper Lindstrøm, red.) startede inde i den sidste kamp, fortalte Kasper Hjulmand og tilføjede, at det ikke nødvendigvis er udtryk for, at den unge Bundesliga-spiller er med fra start, når Australien venter onsdag aften.

- Hverken Jobbe eller jeg kommer til at afsløre, hvem der starter i morgen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skærmen foran Jesper Lindstrøm var ikke blevet opdateret i tide, og derfor stod der stadig Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

De danske medier havde på forhånd fået at vide, at det var Pierre-Emilie Højbjerg, der skulle være med på pressekonferencen, men i 11. time meddelte DBU, at de planer var blevet ændret, og at årsagen var helt udramatisk.

Derfor blev det altså en af truppens helt unge spillere i stedet.

Selv monitoren, der viser spillerens navn, var ikke blevet opdateret, og derfor stod der stadig Pierre-Emile Højbjerg på den lille skærm foran Lindstrøm.

Jesper Lindstrøm har for alvor slået sit navn fast i international topfodbold, og han fik også chancen fra start i 1-2-nederlaget til Frankrig, men Kasper Hjulmand har endnu ikke lagt sig helt fast på de 11 startende.

- Jeg synes altid, det er svært (at vælge startopstillingen, red.).

- Der er 26 spillere med, som alle har fortjent at spille. De er her af en årsag, fordi de alle har fortjent det. Jeg har aldrig syntes, at det var nemt, fortsatte han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand har nok at tænke over inden Australien-kampen. Foto: Lars Poulsen

Danmark skal vinde over Australien, hvis VM-drømmen skal holdes i live.

Samtidig må Tunesien ikke vinde med mere over Frankrig, end hvad Danmark gør over Australien.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave