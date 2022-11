Kan vinde folkets respekt

- Det kommer bag på Australien, at de befinder sig i en position, hvor uafgjort mod Danmark er nok til at komme videre fra gruppespillet, siger australsk journalist

Det kommer bag på fodboldfolket i Australien, at ’Socceroos’ befinder sig i en position, hvor uafgjort er nok til at sikre pladsen i 1/8-finalerne.

For tilliden og troen på landsholdet har ikke været særlig stor i hjemlandet, fordi niveauet i den hjemlige liga ikke regnes for særlig godt og samtidig har man ikke særlig mange spillere i de store ligaer rundt i Europa.

René Meulensteen er nu assisterende landstræner for Australien. Her i samtale med den tidligere FC Midtjylland-spiller Awer Mabil, der har fået spilletid i de to første kampe under VM. Foto: Lars Poulsen.

Den vurdering kommer fra den australske journalist David Dautovic fra mediet Keepup.com.

- I Australien er forventningen, at det her landshold slet ikke er så godt, som dem vi har set ved tidligere slutrunder. Derfor er det meget overraskende, at vi befinder os i den her position.

- Det vil skabe meget stor respekt i befolkningen, hvis vi nu kan sende Danmark ud i mørket, siger David Dautovic.

Selv om uafgjort er nok for Australien, er han overbevist om, at Australien er tvunget til at score mod danskerne, hvis de skal videre i turneringen.

Mathew Ryan er en nøglespiller hos Australien. Han er også holdets mest erfarne spiller. Foto: Lars Poulsen.

- Danmark har meget individuel kvalitet på holdet, hvor flere spillere kommer fra store klubber. Australien har en gejst og en teamspirit, som de skal overleve på, vurderer han.

Efter hans opfattelse er kvaliteten på det nuværende australske mandskab på samme niveau, som det hold Danmark mødte ved VM i 2018, hvor de to nationer spillede 1-1 i gruppespillet.

Kun én gang tidligere er Australien gået videre fra gruppespillet. Det var i 2006 i Tyskland med spillere som Mark Schwarzer, Tim Cahill, Harry Kewell og Mark Viduka.

