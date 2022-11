Kjær angriber FIFA: Fuldstændig latterligt

Simon Kjær har lagt al virakken om One Love anførerbindet bag sig.

Men inde bag facaden gemmer sig alligevel en sur, vred og skuffet anfører for Danmark.

For efter flere dage med masser af ballade om One Love-anførerbindet, så parkerede Simon Kjær problematikken, da han tirsdag gik på banen mod Tunesien i det skuffende 0-0 opgør, hvor anføreren i stedet havde et gult anførerbind med No Discrimination.

Euforien fra sommeren '21 har lagt sig - i hvert fald i Hafniahallen, hvor Ekstra Bladet er taget ud under Danmarks kamp mod Tunesien Flad VM-stemning

Men han tændte op under snakken om VM's store tema efter opgøret:

- Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men det er fuldstændigt latterligt, at det kan udløse et gult kort, hvis jeg bruger et anførerbind, som vi har brugt mange gange før, siger Simon Kjær og uddyber:

- Men vi går ikke på kompromis med det sportslige. Hvis jeg havde fået et gult kort og efter fem minutter havde fået endnu et gult kort, sælger jeg hele holdet. Det kan jeg ikke gøre ved et VM.

- Jeg synes, det er rimeligt at stille spørgsmål til FIFA. Det er fuldstændig latterligt, vi skal stå og tale om det her skal give en sportslig konsekvens at bruge et anførerbind, som vi har brugt senest mod Frankrig og Kroatien.

Har I tænkt jer at lave nogen former for markering overfor FIFA på et senere tidspunkt under eller efter VM?

- Jeg tror, at der sker noget hele tiden. Det handler om at lægge pres på FIFA.

- Vi så alle den pressekonference forleden med præsidenten (Infantino, red.). Og der kan ikke være den mindste tvivl om, hvad vi alle synes om det.

Tror du, det er VM-værterne fra Qatar, der har dikteret nej til One Love-armbind?

- Jeg kan godt forstå spørgsmålet. Og helt ærligt ved jeg ikke, hvem der bestemmer, siger Simon Kjær med et skævt smil.

Landsholdskaptajnen var skuffet over det danske spil. Han synes ikke, at Danmark kom nok i kontrol undervejs i opgøret mod tuneserne.

- Vi mangler den sidste aflevering på den sidste tredjedel af banen. Vi har noget at arbejde videre med, inden vi møder Frankrig på lørdag, siger Simon Kjær.

Var det aftalt på forhånd, at du skulle skiftes ud efter en times spil?

- Det blev vist aftalt, jeg skulle ud, griner Simon Kjær og undrer sig over, hvorfor Andreas Cornelius ikke fik scoret på Danmarks største chance mod slutningen.

- Hvordan kunne han undgå at putte den ind, siger han.

