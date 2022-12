Klager til FIFA

Den helt store overraskelse ved VM har været Marokko.

Som første afrikanske nation nogensinde spillede de sig i semifinalen, men de forsvarende verdensmestre, Frankrig, kunne ikke besejres, og marokkanerne må derfor 'nøjes' med en bronzekamp på lørdag.

Efter 2-0-nederlaget er landsholdet dog utilfredse med kampens mexicanske dommer, Cesar Ramos.

De har valgt at klage officielt til Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det oplyser Marokkos forbund på sin hjemmeside.

Marokko følte sig snydt for to straffespark undervejs i semifinalen.

- FRMF har sendt et brev til instansen FIFA, hvori den vender tilbage til de situationer, der efter flere eksperters mening fratog det marokkanske landshold to tydelige straffespark, lyder det i pressemeddelelsen.

Flere eksperter undrede sig ikke mindst over, at Marokko ikke fik straffespark efter knap en halv times spil.

Her kom franske Theo Hernández voldsomt ind i en tackling med Sofiane Boufal, men i stedet for marokkansk straffespark, blev der dømt frispark til Frankrig, og Boufal fik endda et gult kort.

Marokko blev det første afrikanske land nogensinde, der nåede en semifinale ved VM. Lørdag kan det blive til bronzemedaljer for Marokko, hvis det lykkes at slå Kroatien.