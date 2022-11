Klar til at spille med brækkede ben

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, sætter sine tidligere holdkammerater under lup, og her er turen kommet til Simon Kjær

- Du får aldrig nogensinde Simon Kjær til at melde afbud, uanset om han har brækket begge ben, siger Kasper Hjulmand

Selv om Simon Kjær med sine 33 år og 122 landskampe er landsholdets mest erfarne, kan han ikke selv tage de svære beslutninger om at melde fra.

Han vil spille hver gang.

Højt humør søndag aften i den danske lejr. Foto: Lars Poulsen

Store smil og højt humør ved aftentræningen for det danske landshold, hvor Jens Stryger Larsen, Christian Nørgaard, Simon Kjær, Christian Eriksen og Morten Wieghorst hygger sig. Foto: Lars Poulsen

Derfor måtte landstræner Kasper Hjulmand alene træffe det svære, men også logiske valg at lade kaptajnen stå over mod Frankrig. Lårskaden var for slem, til at han kunne spille fra start eller bidrage på banen.

- Du får aldrig Simon til selv at melde afbud, om så han har brækket begge ben.

- Uanset hvordan situationen er, så er det altid min opgave at stille det bedste hold. Jeg skal i sådan en situation træffe en faglig vurdering, forklarer Kasper Hjulmand.

Simon Kjær med den betænkelige mine. Han måtte stå over mod Frankrig, men er i bedring. Foto: Lars Poulsen

- Selvfølgelig fylder det meget på vægtskålen, hvad Simon har gjort, og hvor vigtig han er for sammenholdet og kammeratskabet i truppen. Men det var bedst i forhold til Frankrig-kampen, at han stod over, pointerer landstræneren.

Simon Kjær kunne slet ikke holde sig i ro på sidelinjen under kampen. Han var i flere situationer fremme for at dirigere og vejlede sine holdkammerater ved siden af Kasper Hjulmand på bænken.

- Det er imponerende, hvad Simon gør for holdet. Han er en rigtig kaptajn, der altid går forrest, siger landstræneren.

Det er sådan, I skal gøre, drenge! Simon Kjær styrede tropperne fra sidelinjen under kampen mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen

Mens Simon Kjær sad på bænken og i lange perioder stod op ude på sidelinjen, sad hans far få meter bag ham på tribunen under kampen.

Jørn Kjær var rejst sammen med agenten Mikkel Beck, der har været rådgiver for Simon Kjær gennem hele karrieren, til Qatar for at følge Danmarks kampe.

Simon Kjærs far, Jørn Kjær, samt hans agent, Mikkel Beck, var på plads til Danmarks kamp mod Frankrig. Men de fik aldrig Simon at se i kamp. Foto: Lars Poulsen

De blev skuffet lørdag, men kan få glæden tilbage onsdag, hvor det ventes, at Simon Kjær vil være tilbage som styrmanden i den danske bagkæde.

