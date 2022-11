Kniven for struben: - Vi er sammen om det her

Kasper Hjulmand har kniven for struben dagen inden dagen. Danmark SKAL vinde over Australien, hvis mandskabet vil videre, og derfor sidder følelserne i den grad uden på tøjet

Frygten for den totale fiasko spøger i hovedet på Kasper Hjulmand, selvom han stædigt holder fast i ikke at tænke i scenarier.

Landsholdet endte på mange måder i lidt af en VM-drømmepulje, og alt andet end avancement til minimum ottendedelsfinalen vil være en grim plet på landstrænerens smukke cv i nationalfodbolden.

Men sørger Danmark for at vinde komfortabelt over Australien, så vil det lige pludselig være en lysende succes at gå videre.

Kasper Hjulmand og Jesper Lindstrøm grubler over de mange spørgsmål på tirsdagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

Sådan er fodbold så sort/hvidt, og sporten er som en rutsjebanetur fuld af følelser, slog Kasper Hjulmand fast på tirsdagens pressemøde, hvor netop det var et af de helt store temaer.

- Det her er et VM, hvor følelserne er ganget op med ti. Det er en af de mest fantastiske ting ved fodbold. Der er så mange følelser.

- Men frygten for at tabe er i spil i endnu højere grad ved VM end normalt, og det er også vigtigt at tage det med, når jeg skal stille mit hold, sagde Kasper Hjulmand.

Følelserne sad godt udenpå tøjet, da 'AC' udlignede til 1-1 mod Frankrig i Danmarks anden gruppekamp. Foto: Lars Poulsen

Og onsdag er det ganske enkelt kun en sejr, der tæller, som klichéen lyder. Ellers kan det hele være slut, før det for alvor er gået i gang.

- Selvfølgelig er der et pres. Men vi er en god gruppe. Jeg føler mig aldrig alene. Jeg har en god stab og mine spillere omkring mig, og nu skal vi bare have fuld fokus på kampen og sørge for at gøre vores bedste.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi er sammen om det her, og de her spillere er vant til at spille store kampe, fortalte han og kiggede over på Jesper Lindstrøm, der sad ved hans side.

Den 22-årige kantspiller var for kort tid siden i aktion i Europa League-finalen med sin klub Eintracht Frankfurt, og nu skulle han svare på spørgsmål fra hele den internationale presse forud for et afgørende VM-opgør i Qatar.

- Folk har en drøm om det her. En drøm, de har haft, siden de var børn. De skal huske på, at det er et privilegium, at de får lov til at stå her, sagde den danske landstræner videre.

Kasper Hjulmand er altid aktiv på sidelinjen. Her gør han klar til en indskiftning af Christian Nørgaard. Foto: Lars Poulsen

- Jeg havde en diskussion for nogle år siden, om landsholdsfodbolden var ved at dø. Begynder Champions League at fylde mere? Men vi ser til alle slutrunder, hvor meget landsholdsfodbold betyder for spillerne og for folk i hele verden.

- Og det er for mig rigtig fodbold. Fodbold er for fansene, for tilskuerne, for børnene, for den næste generation. Det er det smukke ved VM.

Hjulmand har frit valg blandt sine 25 tilbageværende spillere i VM-truppen, når han onsdag skal sætte sin startopstilling mod Australien.

Anfører Simon Kjær og kantspilleren Andreas Skov Olsen sad over i Danmarks seneste kamp mod Frankrig i lørdags, men de er efter alt at dømme klar.

