Købte VM-fans og sendte dem i træningslejr

Normalt er det de britiske, tyske eller sydamerikanske fans, der sætter scenen til VM-slutrunderne på lægterne.

Men ikke i Qatar.

Her er det de få rå fra en tilsyneladende qatarsk fangruppe, der har været de suverænt mest højrøstede på tribunen.

Qatar-ultras i aktion. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Men hvordan hænger det sammen i et land, der ikke har nogen som helst fodboldkultur, og som normalt blot samler få hundrede tilskuere til klubkampe?

Svaret er spektakulært.

- Det er tydeligt, at det er en statsligt finansieret ultrasgruppe, som har ligget i træningslejr. De er blevet trænet af en ultrasgruppe fra klubben Nejmeh i Libanon, fortæller Aftonbladets journalist Erik Niva, der er specialiseret inden for fankultur, til Dagbladet.

- De har helt sikkert folk fra Qatar i deres gruppe. Men man finder også arabere, der bor i andre lande i regionen. Det er et sammenkog af libanesere, irakere og qatarer, der har ligget i højdelejr før mesterskabet med statsfinansierede penge.

- Jeg har set arabiske videoer. Nogen går rundt med en skjorte, hvor der står 'træner'. De instruerer, hvordan tilhængerne skal hoppe, klappe og synge, lyder det fra den svenske journalist.

En tilgang, der nok møder en del hovedrysten på disse breddegrader, og man så lignende scener ved vinter-OL i Sydkorea, da naboerne mod nord mødte op med en koordineret fan-trup, der skulle kaste glans over regimet.

Disse gutter skal nu finde et nyt job. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Den samme overdrevne koordinering og synkronisering så man ved åbningskampen i Qatar, hvor sheikerne sad stille og roligt og så blodbolden rulle den første time mod Ecuador.

Herefter gik det ellers løs, da en gruppe mænd med ens t-shirts gik på stadion og gav den fuld gas. Nøjagtig som ultras gør flere andre steder i verden for at vise deres hierarkiske position på stadion.

Qatar tabte mandag også sin tredje kamp ved VM, og nu må de rødklædte ultras finde et nyt job ...

