Kommer helt bag på Eriksen

- De kunne godt have givet os besked før VM på, at der var nye regler med den forlængede spilletid, siger Christian Eriksen

De danske spillere er både overrasket og en smule forundret.

For før VM vidste de ikke, at der kom helt nye regler for den forlængede spilletid.

Det er kommet en smule bag på danskerne, at kampene ikke længere kun varer 90 minutter plus et par løse tillægsminutter.

Nu er det helt almindeligt, at en kamp sagtens kan gå i ti minutters forlænget spilletid. Det har vi set utallige eksempler på allerede under VM-slutrunden.

Da Argentina og Saudi-Arabien spillede, blev der lagt 19 minutter til, mens der i opgøret mellem England og Iran blev lagt henholdsvis 14 og 13 minutter til i de to halvlege.

Christian Eriksen mener godt, at FIFA kunne have informeret landene før VM om den forlængede spilletid. han blev først bekendt med det, da VM-slutrunden var i gang. Foto: Lars Poulsen.

- Før VM fik vi ingen besked på de her ændrede regler. Det kunne man godt have nævnt for os, fordi der virkelig er tale om en stor ændring, siger Christian Eriksen og uddyber:

- I vores kamp mod Tunesien blev der kun lagt fem minutter til. Vi kunne godt have brugt lidt mere minutter, siger Christian Eriksen.

Han er af den klare opfattelse, at det altid vil være det hold, der er bagud som oftest får mest ud af tillægstiden.

Christian Eriksen kunne godt have brugt mere end fem minutters tillægstid mod Tunesien. I andre kampe er der lagt mere end ti minutter til kampene. Foto: Lars Poulsen.

Ændringerne er ellers ikke noget, der har været holdt hemmeligt af FIFA.

Pierluigi Collina, der er dommerchef for FIFA, var ude at forklare ændringerne før VM.

Her forklarede han, at det handlede om der skal lægges meget mere tid til kampene, når der har været spilstop.

Pierluigi Collina skælder her ud på Dennis Rommedahl. Han er nu dommerchef i FIFA og forklarer, at det handler om at få mere effektiv spilletid i kampene. Derfor bliver kampene under VM forlænget med ofte mere end ti minutter. Foto: Lars Poulsen.

Det handler simpelthen om, at FIFA ønsker mere effektiv spilletid.

- Vi vil gerne have mere effektiv spilletid, så skal vi også være klar til mere tillægstid i kampene, forklarer Pierluigi Collina og giver et eksempel:

- Det tager ofte halvandet minut at juble efter en scoring. Med tre mål bliver det hurtigt til fem minutter.

- Målet på sigt er, at vi præcist kan beregne, hvor meget der skal lægges til i hver enkelt kamp, forklarer han.

Kasper Hjulmand siger, det påvirker den måde, han skifter ud på sidst i kampene med tanke på, at der nu er lagt mere end ti minutter til de fleste af kampene ved VM. Foto: Lars Poulsen.

For Kasper Hjulmand spiller den øgede effektive spilletid også ind i hans overvejelser i forhold til udskiftningerne mod slutningen af kampene.

- En fodboldkamp varer ikke kun 90 minutter længere. Vi må indstille os på, at den nu varer mindst otte-ti minutter længere. Det kan betyde noget i forhold til de udskiftninger, vi foretager undervejs, forklarer han.

