Kommer tilbage efter chok-besked

De engelske fodboldfans fik sig noget af en forskrækkelse, da Raheem Sterling pludselig var udeladt fra ottendedelsfinalen mod Senegal i fredags.

Men forskrækkelsen var trods alt større for hovedpersonen selv, der kort inden kampen fik besked om, at indbrudstyve var brudt ind i hans hus. Heldigvis mens hans familie ikke var hjemme.

Episoden fik Sterling til at rejse hjem til Surrey uden for London, men nu er han klar til at slutte sig til den engelske VM-trup, der lørdag skal i ilden mod Frankrig i kvartfinalen.

Det skriver flere engelske medier, der også melder, at han er tilbage i lejren i Qatar fredag. Det bekræftes også officielt af Englands fodboldforbund (FA) på Twitter.

Nyheden kommer, dagen efter at politiet i Surrey kunne fortælle, at de har anholdt to mænd, som mistænkes for at stå bag indbruddet.

Det er naturligvis uvist, om Chelsea-spilleren er klar til at starte på banen i kvartfinalen. Han var bænket mod Wales i den sidste gruppekamp, men der var England også så godt som videre fra gruppespillet.

Raheem Sterling står noteret for et enkelt mål og et enkelt oplæg under VM-slutrunden.

Kvartfinalen mod Frankrig spilles lørdag klokken 20 og kan følges direkte på ekstrabladet.dk.