Konen reagerer: Jeg er i totalt chok

Den amerikanske fodboldjournalist Grant Wahl døde under kampen mellem Argentina og Holland. Nu reagerer konen på det tragiske dødsfald

Der gik et chok gennem sportsverdenen, da det kom frem, at den amerikanske sportsjournalist Grant Wahl på tragisk vis mistede livet under kampen mellem Argentina og Holland fredag aften.

De første meldinger var, at Wahl blev ramt af hjertestop, men hans bror er overbevist om, at han blev slået ihjel.

Bror til død journalist: - Han blev slået ihjel

Nu reagerer journalistens kone Céline Gounder og takker for den store støtte, hun har modtaget.

'Jeg er meget taknemmelig for den støtte fra Grant Wahls fodboldfamilie og for alle de venner, der har rakt ud her til aften.'

'Jeg er i totalt chok,' skriver Gounder.

Grant Wahl og Céline Gounder havde været gift i 21 år og boede sammen i New York City med deres to hunde.

Den 45-årige Gounder, der nu er blevet til enke, arbejder som fysiker og medicinsk journalist og var blandt andet en del af Joe Bidens COVID-19 ekspertpanel i 2020.

Tilbageholdt i Qataar

Grant Wahl blev lynhurtigt verdenskendt, da han blev tilbageholdt ved en kamp mellem USA og Wales, fordi han bar en regnbuefarvet t-shirt.

Efterfølgende talte Ekstra Bladet med Grant Wahl, der fortalte, at han efter episoden blev oversvømmet med dødstrusler.

- Jeg ved ikke, hvem de er. Alle mulige slags mennesker ... Min indbakke er rødglødende. Flere af beskederne er deciderede dødstrusler. Det er skørt. Tankevækkende.

- Aldrig havde jeg troet, at det skulle komme så vidt, sagde han dengang til Ekstra Bladet.