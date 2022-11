Koner og kærester i lejren: - Jeg havde ikke brug for det

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

Landstræner Kasper Hjulmand har ikke lavet nogen faste regler for familiebesøg i landsholdslejren under VM i Qatar, fortalte han mandag.

Dermed er der også muligheder for, at de danske spillere efter nu 14 dage sammen kan få noget samvær med familie, kærester, hustruer og børn. Og det kan være tiltrængt for nogle, fortæller Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner.

- Det er meget individuelt, hvordan man har det med det. Der er nogle, der vil få noget af at være sammen med deres børn og koner, og så er der nogle, der ikke vil, fortæller den tidligere landsholdsangriber.

Martin Braithwaites hustru, Anne-Laure Braithwaite, er blandt dem, der er rejst til Qatar. Foto: Lars Poulsen

- Nogle har været sammen længe, og det er deres livsstil at være sammen med familien, og så kan det være rart at have dem tæt på.

Men kan det ikke være med til at fjerne fokus midt i en altafgørende periode, hvor det danske landshold skal forsøge at leve op til forventningerne og spille sig til et godt resultat ved en VM-slutrunde?

Ikke hvis du spørger Nicklas Bendtner.

For mig giver det god mening, at de må ses med familierne, når de ikke træner. Det er der slet ikke noget galt i.

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Personligt var det dog ikke et behov, han selv havde, når han var afsted til EM og VM.

- Jeg havde ikke besøg til nogen af de slutrunder, jeg var til. Min familie var der, men dem så jeg ikke rigtig. Kæresten så jeg slet ikke, ha, ha. Det var heller ikke så interessant, og det havde jeg ikke rigtig brug for.

Det betød dog ikke, at angriberen ikke havde behov for trække stikket en gang imellem.

- Jeg kunne godt lide at komme uden for hotellet og lave lidt andre ting. Det var rart. At man ikke kun skulle være på hotellet, men kunne få lov til at gå en tur, spille en runde golf, bordtennis eller noget computer.

- Men man går jo meget i en zone, hvor det hedder træning, evaluering og forberedelse. Og når du så får din fritid, så bliver den brugt med drengene på at spille forskellige spil og bare hygge sammen.

Kasper Hjulmand fortalte mandag, at der ikke er lavet regler for besøg, og at det er noget, der aftales internt. Foto: Lars Poulsen

Alligevel er det noget helt specielt at være til en slutrunde, fordi man er i en boble, der ikke sådan for alvor bliver brudt på trods af eventuelle familiebesøg eller andre fritidsaktiviteter.

- Man hviler også meget på hotellet, fordi man er enormt bevidst om, hvor stor en slutrunde er, og hvor stort et udstillingsvindue, det også er for især yngre spillere.

- Alle vil præstere 100 procent i kampene, og det kræver derfor også meget hvile, hvor man bare slapper af med en film eller serie, siger VM-eksperten.

Simon Kjærs far, Jørn Kjær, på plads i Doha sammen med agent Mikkel Beck.

Til VM i Qatar er Ramus Nissens Kristensens forældre taget til Doha for at se deres søn i aktion, ligesom Simon Kjærs far, Jørn Kjær, lørdag sad på tribunen under opgøret mod Frankrig.

Også Anne-Laure Braithwaite er rejst ned i ørkenvarmen sammen med parrets fem børn for at se Martin Braithwaite.

Det er dog mere begrænset med familiebesøg i den danske lejr, end det ellers er kutyme.

Inden VM-starten meddelte DBU således, at man ville begrænse tilstedeværelsen i Qatar, og derfor sløjfede unionen også beslutningen om at finansiere en tur til ørkenstaten for spillerkonerne.

