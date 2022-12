Kun i Ekstra Bladet

Da Joachim Andersen skiftede fra Lyon til Crystal Palace, fik han pludselig et opkald af sin agent.

Joshua Barnett, en af de største i hele den europæiske sø, kunne fortælle landsholdsspilleren, at han i lejeaftalen med Premier League-klubben havde skaffet Andersen et tocifret millionbeløb bare for at skrive under.