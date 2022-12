Kroatien videre efter stort straffe-drama

Tre sløje forsøg fra 11-meterpletten kom til at koste Japan dyrt i ottendedelsfinalen mod Kroatien ved VM i Qatar.

Takumi Minamino, Kaoru Mitoma og Maya Yoshida brændte alle på Dominik Livakovic i Kroatiens mål, da opgøret skulle afgøres i en straffekonkurrence.

At Marko Livaja også kiksede et spark for kroaterne, fik ingen betydning. Da Mario Pasalic scorede til 3-1, efter at begge hold havde sparket fire gange, var der ingen vej tilbage for Japan.

Den ordinære kamp sluttede uafgjort 1-1, hvilket var ganske logisk efter en kamp, hvor de to hold dominerede en halvdel hver.

Før pausen var Japan bedst. De løbevillige japanere spillede hurtigt og aggressivt og belønnede sig selv med for første gang i turneringen at score et mål i første halvleg.

Det var Daizen Maeda, der stod bag fuldtræfferen to minutter før halvtid. Celtic-spilleren reagerede hurtigst på en løs chance, efter at en hjørnesparkskombination havde skabt vild forvirring i Kroatiens forsvar.

Kroatien havde det fortsat svært fra anden halvlegs start. Men det erfarne Balkan-hold kom alligevel tilbage i kampen ti minutter efter sidebyttet.

Efter et indlæg fra Dejan Lovren pandede Ivan Perisic fra stor afstand bolden i mål med imponerende kraft.

Syv minutter senere var kroaterne tæt på at bringe sig i front, da Luka Modric med et kanonskud tvang Japan-keeper Shuichi Gonda på en flyvetur.

Som halvlegen skred frem, trak de to hold sig tilbage i risikofrie positioner, og den ordinære tid ebbede ud, uden at der skete ret meget mere.

Derfor måtte kampen ud i 30 minutters forlænget spilletid, og det er en disciplin, som især Kroatien har stor erfaring med.

Ved VM for fire år siden var kroaterne tre gange i forlængelse på vejen mod finalen. Og da man røg ud af EM sidste år, skete det også efter ekstra spilletid.

Kampbilledet var dog det samme i forlængelsen, som i sidste del af den ordinære tid.

To hold af dødtrætte spillere koncentrerede sig om at slå modstanderens spil i stykker. At Modric blev taget ud efter otte minutters forlængelse, hjalp heller ikke på kreativiteten.

Der var ingen vej uden om en afgørelse på straffespark. Og de kom til at koste japanerne avancement til kvartfinalerne. Den plads går i stedet til Kroatien, som møder enten Brasilien eller Sydkorea.