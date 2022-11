Kryptisk Hjulmand: - Tolk det, som du vil

Udenlandske roligans er begyndt at vise sig i Qatar, men kender de overhovedet de danske spillere? Ekstra Bladet er gået på gaden i Doha

Var det tilfældigt, at Kasper Hjulmand troppede op i multifarvede sko i tirsdagens VM-skuffelse mod Tunesien? Det må man tolke, som man vil, siger han

Han er blevet bombarderet med spørgsmål om One Love-armbindet, og tirsdag lod han sin anfører gå på banen uden.

Det skete efter fælles aftale med seks øvrige nationer af frygt for 'sportslige sanktioner'.

Men på sin helt egen måde protesterede landstræneren alligevel.

Eller gjorde han?

Det skarpe øje så måske, at Kasper Hjulmand var iført multifarvede sneakers, da han dirigerede sine tropper fra sidelinjen i det tunesiske inferno. De stjal fokus fra det mørke jakkesæt.

Gul, grøn og orange. Og det er op til fri fortolkning, hvordan man vil opfatte landstrænerens valg af sko, men han giver da en lille indikation på sin egen.

- Var det din måde at protestere på?

- Det var mine favoritsko. Dem havde jeg også på i Baku, og der var ikke nogen, der spurgte mig.

Annonce:

- Det var lidt en lykkesko. Jeg kan godt lide farver. Jeg kan godt lide forskellige holdninger. Hvis det er den måde, du tolker det på (en protest, red.), så er det kun fint, smilede Kasper Hjulmand, da han sad på podiet onsdag eftermiddag.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Det danske landshold valgte at droppe One Love-armbindet efter trusler fra FIFA om et gult kort og en spilledags karantæne til Simon Kjær.

Faktisk fortalte DBU-direktør Jakob Jensen tidligere onsdag, at et gult kort var den potentiel mildeste FIFA-straf, Danmark kunne være løbet ind i, hvis man trodsede organisationen og benyttede sig af armbindet.

Ja, han fremlagde faktisk hele det forløb, DBU har været igennem siden 19. september med FIFA om det her emne.

Et forløb, der er kulmineret i noget, man nu kalder for 'rystende' og 'helt uden fortilfælde'.

DBU føler sig forrådt af FIFA, og DBU-formanden Jesper Møller, der har gemt sig for medierne i ugevis, oplyste, at man ikke længere vil støtte FIFA-præsidenten Gianni Infantino.

Annonce:

Onsdagen markerede i det hele taget en dag, hvor DBU-ledelsen - herunder administrerende direktør Jakob Jensen, fodbolddirektør Peter Møller og formand Jesper Møller - adresserede de sidste mange dages mediestorm.

Kasper Hjulmand sagde da også meget klart, at han fremover håber, det kommer til at handle mere om fodbold, når han stiller sig til rådighed for pressen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave

VM Manager: Se ekspertens hold til runde 1