Lægger arrogancen til side

Raphäel Varane kunne godt have spillet mod Australien, han er klar, siger Didier Deschamps, der ventes at spille med ham mod Danmark

Frankrig er advaret!

To gange i år har Danmark besejret Frankrig i Nations League.

Men VM er bare noget helt andet. En helt anden størrelse, hvor motivationen med sikkerhed vil være i top hops franskmændene, der fik en flyvende start med 4-1 sejren over Australien.

Men den normale franske arrogance er for en stund lagt på hylden.

De franske verdensmestre slår ikke om sig med store ord og lovprisninger om egne evner.

De er meget opmærksomme på danskernes styrker før lørdagens møde mellem de to nationer.

- Det danske hold er meget undervurderet i forhold til, hvor gode de i virkeligheden er, siger landstræner Didier Deschamps og uddyber:

- Danmark er et hold, der er i stand til at skifte system undervejs i kampene. Og det er tydeligt, at det kan give modstanderne store problemer, fastslår den franske landstræner.

Hugo Lloris mener ikke, at der er problemer med motivationen hos de franske spillere efter to nederlag til Danmark tidligere på året. Foto: Lars Poulsen.

Anfører Hugo Lloris uddyber:

- Det viser noget om Danmarks niveau, når de har slået os to gange i år. Danmark har et hold, der kan udfordre alle de bedste nationer i verden.

- Vi har ikke brug for yderligere motivation til kampen mod Danmark, siger Hugo Lloris.

Den franske landstræner Didier Deschamps advadrede mod, at Danmark er et stærkt undervurderet mandskab. Foto: Lars Poulsen.

Man ville forstå, hvis Didier Deschamps har haft lidt hovedbrud op til den her VM-slutrunde.

Den ene stjernespiller efter den anden har måtte kapitulere og melde fra på grund af skader.

Det hold, som Danmark lørdag møder på det besynderlige stadion, der er bygget op af 974 containere, er langt fra det stærkeste franske landshold.

Reelt mangler der fem spillere fra den optimale startformation hos verdensmestrene, men det var bestemt ikke at se i VM-åbningssejren over Australien, hvor Frankrig vandt 4-1.

Paul Pogba er skadet og ude af VM. Foto: Stephen Caillet/Ritzau Scanpix.

Paul Pogba er ude. N’Golo Kanté er også skadet. Det samme er Karim Benzema, lige som stopperen Presnel Kimpembe også er ude.

Læg dertil, at venstrebacken Lucas Hernandez måtte kapitulere mod Australien, hvor han pådrog sig en alvorlig korsbåndskade.

Derudover sad Raphaël Varane ude med en skade i den første kamp, men han ventes at være klar til opgøret mod Danmark.

- Vi har talt meget om Pogba og Kanté ikke er med hos os. De har også været vores motorer på midtbanen de seneste år.

- Men vi har glemt, at vi har nogle spillere, som er kommet ind og har taget ansvar.

Adrien Rabiot viste store lederegenskaber, da Frankrig besejrede Australien 4-1. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix.

- De har modenheden og er vokset. Adrien Rabiot er en af de spillere, der har taget stort ansvar. Han scorede mod Australien og leverede en afgørende aflevering til Olivier Giroud, siger anfører Hugo Lloris.

Udover de fem stamspillere er det franske landshold uden reservekeeper Mike Maignan fra Milan og angriberen Christopher Nkunku, der måtte trække sig kort før VM begyndte.

