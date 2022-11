Landsholdets sponsorer dropper VM i Qatar

Fodbold-VM i Qatar er en af de mest kritiserede slutrunder nogensinde for blandt andet at bryde menneskerettighederne.

Det får nu flere danske hovedsponsorer af herrelandsholdet til at droppe slutrunden.

Det skriver Finans.

'Vi holder os helt derfra'

Storstilede sportsarrangementer såsom VM og EM plejer at være et slaraffenland for landsholdets sponsorer, der normalvis sender kunder og ansatte afsted for at deltage i fodboldfesterne.

Men i Qatar kommer der ikke til at være fans på tribunerne, der er sendt afsted af danske virksomheder. Virksomheder som Carlsberg, Stark og Hummel har i år valgt ikke at sende folk afsted.

- Vi optræder ikke med vores logo på tøjet, og vi sender hverken kunder eller ansatte til Qatar. Jeg kan med 100 procent sikkerhed sige, at vi ikke indløser én eneste billet til at tage til Qatar. Vi holder os helt derfra, siger kommunikationschef i Stark, Jens Velling, til Finans.

Desuden har Danske Spil og Forenet Kredit også valgt at droppe slutrunden.

Fodboldfest i Danmark

Byggemarkedskæden Stark har som flere andre hovedsponsorer ved flere lejligheder sendt kunder til fodboldarrangementer i Parken.

Stark vil i stedet fokusere på at skabe kunde-arrangementer i Danmark.

Global kommunikationsdirektør i Carlsberg, Tanja Frederiksen, oplyser desuden til Finans, at man har valgt at halvere virksomhedens budget til annoncering af landsholdet under VM.

Danmarks første gruppekamp ved VM i Qatar skal spilles 22. november på 'Education City Stadion'.

