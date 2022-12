Landstræner færdig efter VM

Polen skal have ny fodboldlandstræner for tredje gang på to år. VM-træner Czeslaw Michniewicz' kontrakt bliver ikke forlænget, når den udløber ved årsskiftet.

Det oplyser landets fodboldforbund, PZPN, på sin hjemmeside.

Michniewicz overtog i januar landstrænerjobbet fra Paulo Sousa, der efter kort tid på posten foretrak at overtage trænertjansen i Flamengo i Brasilien.

Under 52-årige Michniewicz' ledelse kvalificerede Polen sig til VM gennem playoffkampe i marts.

Siden lykkedes det polakkerne at holde sig i det øverste lag i Nations League, hvor holdet sluttede som nummer tre i sin gruppe efter Holland og Belgien, men foran nedrykkerne fra Wales.

I den netop overståede VM-slutrunde slap Polen helskindet gennem indledende runde, men tabte efterfølgende ottendedelsfinalen mod Frankrig.

Selv om resultaterne på overfladen har været hæderlige, er landstræneren blevet heftigt kritiseret i hjemlandet. Mange fans mener, at spillet har været for forsigtigt og kedeligt.

Forbundspræsident Cezary Kulesza forklarer, at landsholdet fremover skal have et andet udtryk.

- For at kunne vurdere trænerens arbejde ordentligt var vi også nødt til at tage højde for andre vigtige emner, såsom den langsigtede idé for landsholdet, og i hvilken retning holdet skal udvikle sig, siger Kulesza.

Forbundet går nu på jagt efter en afløser. Første opgave bliver at få Polen med til EM 2024 i Tyskland.

Den nye landstræner får også til opgave at forbedre landsholdets image og genopbygge fansenes tillid, lyder det i meddelelsen.