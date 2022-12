Landstræner raser: - Det er vanvid

Den argentinske landstræner, Lionel Scaloni, siger, at det er 'vanvid', at hans hold allerede møder Australien i ottendedelsfinalen ved VM i Qatar med blot to hviledage efter den sidste gruppekamp.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sydamerikanerne slog Polen 2-0 onsdag aften og endte dermed som etter i gruppe C.

- Jeg synes, det er absolut vanvid at spille om knap to dage, og også lidt når vi er nummer et i vores gruppe. Jeg kan ikke forstå det, siger Scaloni.

Han talte med pressen, efter at kampen kort før midnat var slut.

- Hvad tid er det? Næsten et om morgenen. Torsdag, den næste dag går med forberedelse, og så spiller vi. Det er ikke gode forhold, men det er ens for alle. Vi er først i gruppen. Vi kunne have fået mere hviletid, tilføjer han.

Australiens kamp mod Danmark sluttede lidt tidligere onsdag aften. Derfor har Argentinas modstandere et par timers hviletid mere.

Scalonis kommentar taler dog ind i en større debat om VM's placering i Qatar, der har været kritiseret på grund af ørkenlandets varme klima og den sammenpressede spilleplan.

Holdet skal være helt klar, selv om Australien på papiret er en modstander, argentinerne bør kunne slå, mener Scaloni.

- Hvis du tror, at Australien bliver nem, tager du fejl, for de har vist, at (de kan, red.) komme igennem svære modstandere ved det her VM, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Landstræneren indrømmer, at staben ikke har brugt meget tid på at analysere det australske hold, men det arbejde starter nu.