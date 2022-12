Landstræner stopper efter VM-fiasko

Spanien skal have ny fodboldlandstræner.

Luis Enriques tid i spidsen for VM-guldvinderen fra 2010 er forbi efter VM-fiaskoen i Qatar, hvor spanierne røg ud i ottendedelsfinalen.

Spaniens Fodboldforbund (RFEF) skriver på sin hjemmeside, at man har besluttet, at der er brug for et nyt projekt, der 'kan bygge videre på det arbejde, Luis Enrique har udført'.

I stedet for Luis Enrique er U21-landstræner Luis de la Fuente blevet forfremmet til træner for A-landsholdet. Han har været træner for flere af Spaniens ungdomslandshold siden 2013.

Luis Enrique fik ansvaret for landsholdet i 2018, men gik i marts 2019 på orlov for at pleje sin alvorligt syge datter.

Han vendte tilbage i jobbet i november samme år og kappede samtidig båndene til sin hidtidige assistent, Robert Moreno, der i Enriques øjne havde opført sig illoyalt i chefens fravær.

Med et nyt team omkring sig førte Luis Enrique sit hold til EM sidste år, hvor Spanien nåede semifinalen og blev slået på straffespark af den senere europamester, Italien.

En straffekonkurrence blev igen stopklodsen ved det igangværende VM, som viste sig at blive den 52-årige træners sidste opgave med landsholdet.

Efter en drømmestart og 7-0 over Costa Rica vandt Spanien ikke flere kampe i turneringen. Gruppespillet sluttede med et skuffende nederlag til Japan, og det var også uventet, at Marokko skulle blive endestationen i ottendedelsfinalen.

Det stod 0-0 efter den forlængede spilletid, og selv fra 11-meterpletten viste de spanske spillere sig ude af stand til at score. Tre afbrændere på stribe var mere, end der var råd til.

Luis Enrique tilskrives æren for at have kørt nye, yngre spillere ind på landsholdet, efter at store navne som Andrés Iniesta og David Silva takkede af efter VM i 2018.

- Han formåede at give landsholdet et skub efter sin ankomst i 2018 gennem en gennemgribende renovering, der har konsolideret et generationsskifte på holdet og i spansk fodbold, lyder det i meddelelsen fra RFEF.