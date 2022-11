Langer ud efter egne fans: - Bliv hjemme!

DOHA (Ekstra Bladet): VM er kun lige begyndt, men følelserne er allerede enorme.

Det må man sande efter kampen mellem Iran og England, hvor protesterne mod det iranske styre fyldte en del på stadion i Qatar. De fyldte også for meget til landstræner Carlos Queiroz’ smag.

Da han blev spurgt til alt det, der skete på stadion, hvor fans blandt andet buhede af den iranske nationalsang, var han helt klar med kritikken.

- De burde blive hjemme. Hvorfor er de her? De fans fra Iran, der ikke er klar til at støtte holdet, burde blive hjemme. Vi har ikke brug for det, lød det fra Queiroz på et meget specielt pressemøde.

Carlos Queiroz i en diskussion med de iranske fans. Foto: Paul Childs, Ritzau Scanpix

Den portugisiske træner, der har været landstræner for Iran fra 2011 til 2019, og som blev ansat igen kort inden VM, kunne ses slå ud med armene mod de iranske fans på stadion.

En gestikulation, som blev fanget på kameraer.

- Alle iranerne på stadion er velkomne. De har også lov til at give deres mening til kende. Men folk, der kommer for at forstyrre holdet med ting, der ikke har med fodbold at gøre, burde ikke komme.

Der var uden for stadion få, men passionerede protester mod det iranske styre. De protester fortsatte på stadion, hvor de iranske spillere også blev rost for ikke at synge med på nationalsangen og stille sig i ring med en hånd i vejret.

Protester fra de iranske fans. Foto: Fadel Senna, Ritzau Scanpix

Alt det blev af fans og medier vurderet som en støtte til det iranske folk. Hvorvidt det så også forholder sig således, fik den iranske landstræner ikke svaret på.

Men han er i den grad ked af, at hans spillere har og får svært ved at fokusere 100 procent på slutrunden i Qatar.

- Det er ikke deres skyld, at VM spilles nu. Lad drengene spille kampen. Please. Lad ungerne spille kampen. De vil gerne repræsentere holdet og folket – ligesom alle andre landshold. De vil bare gerne spille kampen og nyde kampen.

- Det er ikke okay at komme til det her VM og bede dem gøre ting, som ikke har med dem at gøre, sagde Queiroz.

Irans næste kamp ved VM er fredag, hvor Wales venter.