Langer ud efter FIFA: I vildleder verden

Ekstra Bladets journalist Frej Kofoed forklarer her om skandalen i Qatar - forklaret på under tre minutter

Human Rights Watch og Amnesty langer ud efter FIFA for at løbe fra løfter om det center, der skal hjælpe migrantarbejderne i Qatar

VM er gået ind i sin sidste uge, og det betyder også en uge mere med fokus på Qatar og de væmmeligheder, som landet har udsat migrantarbejdere for i forbindelse med slutrunden.

For mens FIFA op mod slutrunden gav masser af indikationer om, at man ønskede at kompensere migrantarbejdere og de dødes familier, kommer blandt andre Amnesty og Human Rights Watch nu med en kras kritik af fodboldforbundet.

Gianni Infantino og FIFA får stor kritik af Amnesty og Human Rights Watch. Foto: Paul Childs, Ritzau Scanpix

Menneskerettighedsorganisationerne er nemlig mere end almindeligt bekymret for, at FIFA slet ikke kommer til at leve op til de løfter, som fodboldforbundet forsøgte at dæmpe den store kritik med. Det siger den fungerende chef for Human Rights Watch.

Annonce:

- FIFAs grove hvidvaskning af alvorlige overgreb mod migrantarbejdere i Qatar er både en global skændsel og en uhyggelig taktik for at undslippe det menneskerettighedsansvar, man har for at kompensere tusindvis af arbejdere, der er blevet udsat for misbrug, og familierne til dem, der er døde for at gøre dette VM muligt, siger Tirana Hassan i en pressemeddelelse.

Nepalesiske migrantarbejdere på et værelse til 18 personer i en lejr udenfor Doha. Foto: Lars Poulsen

Der har konkret været et ønske fra menneskerettighedsorganisationerne om, at FIFA skulle lave et center for migrantarbejdere, hvor man blandt andet kunne søge hjælp, hvis lønnen ikke bliver udbetalt – eller kompensation for familier til døde migrantarbejdere.

Det har flere fodboldforbund i UEFA – blandt andre DBU – talt meget varmt for. Men endnu er intet sket ifølge Amnesty og Human Rights Watch.

I stedet er FIFAs plan nu at oprette en såkaldt ’Legacy Fund’, som ifølge menneskerettighedsorganisationerne ikke indeholder bestemmelse for kompensation til arbejdere.

- FIFA fortsætter med at score milliarder af dollars i indtægter, men nægter at tilbyde en øre til familierne til de migrantarbejdere, der er døde, eller de arbejdere, der er blevet snydt for løn, siger Tirana Hassan.

Annonce:

Dermed mener organisationerne altså også, at FIFA i den grad løber fra de løfter, som det store fodboldforbund ellers mere eller mindre forpligtede sig til inden VM med masser af udtalelser om kompensation til migrantarbejdere.

Migrantarbejdere på arbejde i tung middagsvarme i Qatar. Foto: Lars Poulsen

Og der er altså brug et sådan center i Qatar i kølvandet på et blodigt VM, lyder det.

For selvom VM-værtslandet og FIFA insisterer på, at man som migrantarbejder kan søge kompensation for manglende udbetaling af løn og andre overgreb i den dur, så vil mange familier blive afvist, når det kommer til dødsfald.

Ifølge Amnesty og Human Rights Watch har man nemlig mange gange oplevet, at Qatar ikke anerkender dødsfald som arbejdsrelaterede, hvis ikke migrantarbejderne decideret falder døde om på arbejdspladsen.

Det giver altså problemer for familier til de migrantarbejdere, som ifølge menneskerettighedsorganisationer dør i sengen som følge af de umenneskelige arbejdsforhold, der findes i Qatar.

Annonce:

Disse vil nemlig ofte blive mødt af en opfattelse i Qatar om, at når det ikke er sket på arbejdspladsen, vil det ikke være et arbejdsrelateret dødsfald.