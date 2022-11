Langer ud efter legende: - Træk dig fra FIFA

Den iranske landstræner, Carlos Queiroz, er mildest talt rasende på Jürgen Klinsmann over legendens bemærkninger

Følelserne er i kog ved VM, og det gælder i den grad også for Irans landstræner Carlos Queiroz.

Det har været et meget specielt VM for det iranske landshold, der spiller fodbold, mens protesterne mod styret i hjemlandet har taget til i løbet af de seneste måneder.

Og nu kommer der endnu mere kog under kedlerne, for landstræner Carlos Queiroz er gået direkte i flæsket på den tidligere tyske og amerikanske landstræner – legenden Jürgen Klinsmann.

- Kære Jürgen. Du kaldte mig Carlos, så det er kun på sin plads, at jeg kalder dig Jürgen, ikke? Selvom du ikke kender mig personligt, stiller du spørgsmål til min karakter på fordomsfuld og overlegen vis, starter Queiroz sit angreb på Twitter.

- Uanset hvor meget jeg respekterer, hvad du gjorde på banen, er disse bemærkninger om den iranske kultur, det iranske landshold og mine spillere en skændsel for fodbold.

Carlos Queiroz sluttede ikke sit udbrud der, men inden vi for alvor kommer til de krasse bemærkninger til Klinsmann, er det på sin plads at udpensle, hvad der førte til vreden hos den iranske landstræner.

Queiroz fik en lufttur efter sejren over Wales. Foto: Amanda Perobelli, Ritzau Scanpix

Det var Jürgen Klinsmann bemærkninger om Irans landshold efter sejren over Wales. Her var Klinsmann nemlig – på trods af sejren – ikke imponeret over de iranske spilleres fysiske spillestil, der førte til to gule kort og ti frispark.

- Det er deres kultur, deres måde at gøre det på. Det er derfor, Carlos Queiroz passer rigtig godt ind på det iranske landshold. Han havde det svært i Sydamerika, fejlede med at kvalificere Columbia og fejlede så med at kvalificere Egypten også, lød det fra Klinsmann i BBC’s studie.

Den tyske landsholdslegende var dog slet ikke færdig der.

- Det er ikke tilfældigheder – det er med fuldt overlæg. Det er en del af deres kultur, og hvordan de spiller. De fik kørt dommeren rundt helt perfekt. Bænken hopper op og påvirker linjedommeren og fjerdedommeren. De er konstant i dit øre og i dit ansigt.

- Det er deres kultur. De får dig til at miste dit fokus og koncentration, hvilket er meget vigtigt for dig. Det havde, lød det fra Klinsmann.

De beskyldninger kunne Carlos Queiroz altså ikke ignorere. Han har allerede været i små infights med egne tilskuere og også journalister i Qatar, og nu er turen kommet til eksperten Klinsmann.

Klinsmann er til VM som ekspert på BBC og en del af FIFAs 'technical study group'. Foto: Matthew Childs, Ritzau Scanpix

- Vi vil gerne invitere dig som gæst til vores landsholdslejr for at socialisere med iranske spillere og høre fra dem om landet, det iranske folk, digtene og kunsten, matematikken den persiske kultur og også høre fra vores spillere, hvor meget de elsker og respekterer fodbold, skriver Queiroz.

Og til sidst giver han så Jürgen Klinsmann en lille invitation.

- Som amerikaner/tysker forstår vi din manglende støtte. Intet problem. Og på trods af dine skandaløse bemærkninger på BBC, hvor du forsøger at underminere vores indsats, hvor meget vi ofrer og vores færdigheder, lover vi dig, at vi ikke vil fordømme din kultur, rødder og baggrund, og at du vil føle dig velkommen i vores familie

Der er dog en betingelse for, at Jürgen Klinsmann kan få lov at komme på besøg i den iranske lejr.

- Vi følger med stor opmærksomhed, hvad FIFAs beslutning bliver i forhold til din position som medlem af VM i Qatars ’technical study group’. For vi forventer selvfølgelig, at du trækker dig fra den post, inden du besøger vores lejr.

