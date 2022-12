Legende hyldes efter VM-bronze

Kroatien har på imponerende vis vundet endnu en VM-medalje.

Lørdag aften besejrede de Marokko i bronzefinalen ved VM i Qatar, og nu hyldes holdets stjerne, Luka Modric, i hele verden.

Selvom den kroatiske troldmand er 37 år og i fodboldmæssig henseende nærmer sig slutningen af karrieren, har han været fuldkommen afgørende for det rød og hvid-ternede mandskab - igen igen.

Den utrættelige midtbanespiller har således været på banen i 656 ud af 690 minutter ved VM i Qatar, hvor han har dirigeret sine medspillere til sejre over blandt andre Brasilien, Canada og Japan.

Luka Modric har spillet en afgørende rolle i Kroatiens VM-kampagne i Qatar. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Hyldes i hele verden

Det er indiskutabelt at kalde Modric for en af de bedste i verden, og efter endnu en succesfuld VM-kampagne, som meget vel kan blive hans sidste, hyldes han over hele verden.

'En tredjeplads i hans sidste verdensmesterskab. Luka Modric har været i centrum for det hele,' skriver engelske ESPN.

'Slutningen på en æra,' skriver COPA 90.

'Tak,' skriver FIFA's officielle Twitter-profil til et billede af en jublende Modric, ligesom han også hyldes på sin klub, Real Madrid's, Twitter-profil med den simple tekst: 'MAESTRO'.

En af verdens bedste

Det er langt fra den første medalje, Luka Modric kan hænge i sit trofæskab. Til daglig spiller kroaten i Real Madrid, som han blandt andet har vundet Champions League med hele fem gange.

Men det var først i 2018, at han for alvor fik anerkendelsen som en af de allerbedste fodboldspillere i hele verden, da han vandt den prestigefyldte Ballon d'Or efter at have vundet sølv med landsholdet ved VM i Rusland.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at Kroatien, der har under fire millioner indbyggere, sætter deres lid til manden med de halvlange lokker, når han trækker i den ternede landsholdsdragt.

På trods af de mange rygter har Luka Modric ikke selv udtalt sig om, hvorvidt han fortsætter på landsholdet efter slutrunden eller ej.

