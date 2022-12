Legende toner pludselig frem på DR

Frank Arnesen, der har spillet 52 landskampe for Danmark, arbejder for DR under tirsdagens semifinale og kommer igen på skærmen til søndagens finale

Da DR gik live med deres VM-optakt tirsdag aften til Argentina-Kroatien, var det med landsholdslegende Frank Arnesen på skærmen.

Han har ikke tidligere ageret ekspert under VM i Qatar, men da turneringen nu er helt fremme ved semifinalerne, er et af de helt tunge skyts hentet ind.

- Han er en kæmpe kapacitet. Vi synes, at det var relevant at bringe ham i spil. Jeg har set optakten. Vi er meget tilfredse med, hvad han har leveret, siger underdirektør hos DR, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet.

- Han er en kæmpe fodboldprofil.

- Hvorfor bruger I ham først her til semifinalen?

- Det er for at bringe noget nyt efter en lang turnering. Det giver et friskt, nyt pust.

- Vi har også lidt tradition for, at når vi kommer til de afgørende kampe, så synes vi, at det har været relevant at få andre kapaciteter på også for at give det dynamik.

Arnesen er ekspert på den ene semifinale samt finalen. Foto: Sven Hoppe/Ritzau Scanpix

Frank Arnesen kommer også til at dække VM-finalen på søndag, fortæller DR-chefen.

En af de andre eksperter, Arnela Muminovic, har i stedet for at være i studiet i Absalon fået en anden opgave.

- Vi har sendt Arnela til Kroatien. Det giver en rigtig god dækning. Vi skifter lidt ud og er glade for det.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Frank Arnesen, der spillede 52 A-landskampe for Danmark.

