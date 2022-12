Legende-træner raser: 'Han er et røvhul'

Den argentinske legende-træner César Luis Menotti er ligesom mange andre argentinere ikke begejstret for hollænderne efter VM-kvartfinalen mellem de to nationer og kalder Louis van Gaal for et røvhul

Der er iskold luft mellem Argentina og Holland - i hvert fald i fodboldverdenen.

Under og efter den dramatiske VM-kvartfinale mellem de to store fodboldnationer gik bølgerne faretruende højt og foruden al den dramatik og de 17 gule kort, der kom under kampen, er infighten fortsat uden for kridtstregerne.

Den seneste mand til at melde sig ind i kampen er den 83-årige argentinske legende-træner César Luis Menotti, der i 1978 vandt VM med Argentina.

Han kalder nemlig Hollands landstræner Louis van Gaal for et røvhul.

Luis Menotti (th) er ikke videre begejstret for Louis van Gaal. Foto: Gustavo Garello/Ritzau Scanpix

Det skriver det argentinske medie Olé.

- Man skal ikke kommentere på modet og intensiteten hos en modstander. Han påvirkede spillerne. Han var et røvhul, siger Menotti som følge af van Gaals udtalelser på pressemødet forud for kampen, hvor han beskyldte Messi for at være doven uden bolden.

- Hvis jeg skulle spille mod van Gaal nu, ville jeg sige, at han var en god træner. Jeg ville ikke sige til ham, at han er et røvhul. Men det virker som om, han er meget skør.

- Jeg synes han er en weirdo. Han er gammel og har sagt mange mærkelige ting, siger trænerlegenden, der heller ikke mener, at van Gaal skal komme til Argentina i den nærmeste fremtid.

Bølgerne gik højt, da Messi konfronterede den hollandske trænerstab efter kampen. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Menotti behøver dog ikke være så rasende på Holland længere.

Argentina gik som bekendt videre fra den dramatiske kvartfinale , slog efterfølgende Kroatien og er dermed klar til VM-finalen.

Her møder de deres banemænd fra semifinalen i 2018 Frankrig.

Kampen bliver spillet søndag klokken 20.00.