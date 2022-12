Legenden lægger sig fladt ned: Undskylder bizar episode

Fodboldlegender kan sjældent gå på gaden i fred og ro og slet ikke under en VM-slutrunde, hvor de tidligere stjerner genkendes af mange fans.

Det oplevede den tidligere Barcelona-stjerne Samuel Eto'o, der mandag aften blev opsøgt af flere imponerede fans.

Den camerounske stjerne blev dog irriteret over en videofilmende mand. Situationen udviklede sig lynhurtigt, og pludselig valgte Eto'o at sparke manden ned.

Nu undskylder han for optrinnet.

'Jeg vil gerne undskylde for at tabe hovedet og opføre mig på en måde, der ikke afspejler min personlighed,' skriver Eto'o i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg undskylder til offentligheden for den uheldige episode. Jeg lover at fortsætte med at modstå den ubarmhjerte provokation og daglige chikane af nogle algeriske tilhængere,' fortsætter han.

Eto'o mener, at han er har været offer for fornærmelser og påstande om, at han skulle snyde under en kamp mellem Cameroun og Algeriet tilbage i marts.

Han skriver desuden, at han håber, at de algeriske myndigheder vil leve op til deres ansvar om at sætte en stopper for beskyldningerne.

Hændelsen kan ses i en video af det spanske medie La Opinión.

Eto'o spillede sin sidste professionelle kamp i 2019 efter en glorværdig karriere, der sluttede med et ophold i Qatar for klubben Qatar SC.