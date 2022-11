Lewandowski bliver skurken mod Mexico

Der var hverken mål eller ret mange nævneværdige højdepunkter, da Mexico og Polen tirsdag tørnede sammen i gruppe C ved VM.

Et brændt straffespark af Robert Lewandowski blev det mest dramatiske i 0-0-kampen, som næppe vil blive husket for sprudlende fodbold.

Resultatet betyder, at Saudi-Arabien efter den sensationelle sejr over Argentina fører gruppen, efter at alle fire hold har været i aktion for første gang.

Gruppe C-holdene skal spille igen lørdag. Her står Polen over for Saudi-Arabien, mens Argentina møder Mexico.

Første halvleg mellem Mexico og Polen udviklede sig hurtigt til at blive en lidt låst og taktisk affære. Begge hold var påpasselige med at blotte sig defensivt og satsede derfor heller ikke specielt meget fremad banen.

Mexico virkede til at have de største offensive ambitioner, men fik ikke specielt meget ud af det. Polen pakkede sig på egen halvdel og havde selv ikke rigtig noget at skyde med på trods af Robert Lewandowskis tilstedeværelse.

Kampen så ud til at fortsætte i samme rille i anden halvleg. Polen stod langt tilbage og var uskarp, når det endelig lykkedes at sætte et angreb sammen.

Efter ti minutter fik polakkerne dog nærmest ud af ingenting en livline, da Robert Lewandowski blev nedlagt i feltet. Der blev dømt straffespark, og det tog Lewandowski sig selvsagt af.

Men Mexicos målmand, Guillermo Ochoa, havde regnet stjerneangriberen ud. Ochoa hoppede til den rigtige side og reddede Lewandowskis forsøg, så det forblev 0-0.

Mexico fortsatte med at være mest på bolden, men ledte efter løsninger på den sidste tredjedel af banen. Imens lurede Polen på muligheder for at slå kontra, men ingen af holdene lykkedes altså med at få hul på målbylden.