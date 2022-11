VM2022 ... 26. nov. 2022 kl. 13:59 Gem artikel Gemt artikel

LIVE: Kæmpe forløsning

I lørdagens anden VM-kamp skal Saudi Arabien forsøge at gentage sensationssejren over Argentina, når de møder Polen i gruppe C. Danmark spiller mod Frankrig klokken 17.00. Følg alle dagens kampe live her på Ekstra Bladet