Luis Enrique vil fortsætte trænerkarrieren på klubniveau

Den tidligere spanske fodboldlandstræner Luis Enrique er klar til nye udfordringer og håber, at han kan fortsætte trænerkarrieren på klubniveau.

Det siger han mandag i et interview med internetpersonligheden Ibai Llanos på livestreamplatformen Twitch.

Det stod klart, at Luis Enrique var færdig som spansk landstræner torsdag i sidste uge.

Meldingen kom, efter at Spanien tabte i straffekonkurrencen ved ottendedelsfinalerne til Marokko og røg ud af VM i Qatar.

- Jeg vil træne. Jeg forestiller mig, at jeg gerne vil tage en klub og være i stand til at udvikle med større finesse og præcision, end jeg har gjort på landsholdet, siger han.

- Men jeg venter nok til næste sæson. Her til morgen har jeg fået at vide, at jeg er blevet tilmeldt et mountainbikeløb, som jeg skal til med min bror.

Første gang i karrieren

Den tidligere træner tilføjede, at han efter EM sidste år blev tilbudt at forlænge sin kontrakt. Det takkede han nej til.

- Jeg sagde, at det er bedst at færdiggøre VM først, siger han.

- Jeg synes, at det giver bedre mening. Ellers forlænger de dig inden en stor begivenhed for en sikkerheds skyld, men hvis det går galt, er de nødt til at kompensere dig.

- Nu skulle de bare fortælle mig, at jeg ikke ville få forlænget min kontrakt, og at kontrakten er overstået.

Den 52-årige tidligere Barcelona-spiller og træner tilføjer, at det er første gang i hans trænerkarriere, at hans kontrakt ikke er blevet forlænget.

- Jeg foretrækker det på den måde. Hvis der ikke er mere tillid, og tanken er, at du ikke længere er den rette person, foretrækker jeg at komme videre, siger han.