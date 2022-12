Lykkelig Messi: Jeg vil fortsætte

Et VM-guld i Lionel Messis sidste VM-turnering betyder ikke nødvendigvis et stop på landsholdet for den 35-årige superstjerne.

I hvert fald ikke lige nu, forklarede han på argentinsk tv efter sejren over Frankrig:

- Hvad vil der ske efter dette? Det her sker i slutningen af min karriere. Jeg nyder at spille på landsholdet, og jeg vil spille et par kampe mere som verdensmester, sagde en meget tilfreds Lionel Messi under fejringen af VM.sejren.

Han er efter VM noteret for 172 landskampe for Argentina og 98 scoringer. Og når han fortsætter er det slet ikke umuligt for ham at nå op på magiske 100 mål.

Men det var slet ikke i hans tanker i aftes. Der drejede det sig kun om at nyde øjeblikket - og at tænke på Argentina.

- Det er imponerende, at det kan slutte på denne måde.

- Det er det, vi har ønsket os så meget. Se trofæet. Det er det smukkeste, der findes

- Jeg kan ikke vente, til vi er i Argentina. Det bliver helt vanvittigt.

- At vinde VM er enhver drengs drøm. Denne sejr er til det argentinske folk, sagde Lionel Messi, der spillede samtlige minutter i alle Argentinas syv kampe ved dette VM - med syv scoringer og tre assist til følge.

Desuden blev han valgt til VM's bedste spiller.

I Buenos Aires kan de ikke få armene ned, og i Messis hjemby får tårerne frit løb efter Argentinas VM-sejr Messi blev hyldet i sit hjemland efter sejren.

