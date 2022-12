Macrons vilde spådom

Søndag spillede Frankrig sig videre til kvartfinalen ved VM med en sejr over Polen. Dagen før kom landets præsident med en forudsigelse på kampen, der næppe kunne have været mere præcist

Præsident eller spåmand?

Emmanuel Macron er åbenbart begge dele.

Forud for søndagens ottendedelsfinale ved VM mellem Frankrig og Polen kom Macron nemlig med sit bud på kampens resultat og målscorer.

Det gjorde han i et interview til det franske dagblad Le Parisien.

- Jeg tror, vi vinder 3-1, forudsagde Macron lørdag.

- Lewandowski scorer et mål, ligesom Mbappé og måske Giroud, der gerne vil skrive historie. Holdets tredje målscorer er en joker.

Nu er kampen mellem Frankrig og Polen færdigsspillet.

Frankrig vandt med 3-1.

Robert Lewandowski scorede.

Kylian Mbappé scorede.

Og Olivier Giroud scorede og skrev dermed historie som den nu mest scorende franskmand på landsholdet nogensinde.

Robert Lewandowski scorede på straffespark i de døende sekunder. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Kylian Mbappé og Olivier Giroud stod for Frankrigs tre mål i sejren over Polen. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Macron undgik at nævne en tredje målscorer, men det var heller ikke nødvendigt, eftersom Mbappé nettede hele to gange for Les Bleus.

Dermed ramte præsident plet på både resultat og målscorer.

Man kunne blot ønske sig, at Emmanuel Macron var ligeså god til at forudsige udviklingen af den kommende fremtids politiske kampe - f.eks. energikrisen eller krigen i Ukraine.

Indtil videre kan Macron og resten af den franske befolkning glæde sig over, at holdet nu skal spille VM-kvartfinale 10. december.

Her møder de vinderen af søndagens sene ottendedelsfinale mellem England og Senegal.

