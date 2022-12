Magiske Messi: Argentina klar til VM-finale

Dios mio!

Det var mejslet i sten på forhånd.

Lionel Messi ville for alt i verden i den VM-finale. Det kom han.

Han ville spille en hovedrolle i bedriften. Det gjorde han.

Med en 3-0-sejr over Kroatien lever den argentinske VM-drøm videre helt til det sidste. På søndag har sydamerikanerne muligheden for at revanchere det smertelige finale-nederlag i 2014 til Tyskland.

Med 22 spillere på banen, to mål af Julian Alvarez og 88.000 tilskuere på lægterne på Lusail Stadium var der nok at fokusere på for de hundredvis af kamerafolk, men det var Messi, man stillede skarpt på.

Selvfølgelig.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ti spanske mesterskaber. Fire Champions League-titler. Syv gange er han blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller. Det er hans femte VM. Og nu har han tilmed tangeret rekorden for flest VM-opgør med Argentina, ligesom han er den mest scorende argentinske VM-spiller nogensinde.

Men han mangler fortsat VM-pokalen i sit skab. Det gyldne trofæ, som hans landsmand - ikonet Diego Maradona - nåede at vinde.

Forskrækkelsen lurede ellers i kulissen.

Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Messi tog sig et par gange til baglåret, men det var hans evner på bolden, der stjal showet. I løbet af de første 45 minutter eksploderede opgøret som en argentinsk nytårsbombe placeret på et alt for lille bord, og scenerne hjemme i Buenos Aires stak helt af.

Med en svinesikker straffesparksscoring, som manden bag igangsætningen til de to øvrige mål og tryllebindende teknik fandt Messi hullerne i de kroatiske bolværk.

Han spillede sig til en sidste chance for endegyldigt at skubbe Diego Maradona ned af den trone, de to argentinere fortsat deler.

På søndag kan han tage det sidste skridt.