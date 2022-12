Mbappé overgår VM-legender

Olivier Giroud satte fransk målrekord, og Hugo Lloris tangerede kamprekorden, men også fænomenet Kylian Mbappé satte sit markante aftryk på 3-0-sejren over Polen ved VM.

Med to flotte scoringer bragte den 23-årige angriber sig op på fem mål ved den nuværende slutrunde og dermed alene i spidsen for topscorerlisten.

Sammenholdt med sine fire scoringer på vej til titlen i 2018 er Mbappé nu oppe på i alt ni scoringer ved VM, og det er nok til et markant hop på alletiders topscorerliste ved verdensmesterskabet.

Franskmanden passerer således store navne som Diego Maradona, Rudi Völler, Rivaldo samt fortsat aktuelle Cristiano Ronaldo, der alle står noteret for otte VM-scoringer.

I stedet ligger han nu side om side med blandt andre Karl-Heinz Rummenigge, Eusebio, David Villa, Roberto Baggio, Uwe Seeler, Jairzinho og stadig aktive Lionel Messi.

Der er dog stadig et stykke op til tyske Miroslav Klose, der topper med 16 mål i 24 kampe fordelt på fire slutrunder.

Landstræner Didier Deschamps anerkender Paris Saint-Germain-stjernens store betydning for holdet efter 3-0-sejren over Polen.

- Det var ingen nem kamp, for Polen var meget organiserede og forsøgte at straffe os på kontraer.

- Men så er der Kylian med hans evne til at løse alle mulige slags problemer, og det er meget godt for os, siger Deschamps ifølge AFP.

Mbappé holder sit fokus på kollektivets ve og vel.

- Mit eneste mål er at vinde VM. Det er min eneste drøm. Jeg er ikke kommet for at blive topscorer eller den bedste spiller. Selvfølgelig vil jeg være glad, hvis jeg gør det, men det er ikke derfor, jeg er her, siger han ifølge Reuters.

Giroud scorede til 1-0 og overgik med sit 52. mål i 117 kampe i nationaldragten Thierry Henry som alletiders franske topscorer.

Den 13 år yngre Mbappé er med foreløbigt 33 mål i 63 kampe for Les Bleus dog et fornuftigt bud på spiller, der kan nå endnu højere op.

Keeper Hugo Lloris tangerede med sin optræden mod Polen den franske landskampsrekord. Han og den tidligere forsvarsstjerne Lillian Thuram står begge noteret for 142 kampe for Frankrig.