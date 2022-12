Mbappés one man-show

Verdensmestrenes angribere - især Kylian Mbappé - var i en klasse for sig, da Frankrig ekspederede Robert Lewandowski og resten af det polske mandskab ud af VM

I søndagens tidlige ottendedelsfinale blev der skrevet fransk fodboldhistorie.

Den så ofte udskældte Olivier Giroud scorede i Frankrigs 3-1-sejr over Polen og blev dermed den mest scorende spiller nogensinde på det franske landshold.

Og selvfølgelig kom det franske eksprestog, alias Kylian Mbappé, også på måltavlen - endda hele to gange - i en kamp, der udstillede de afgørende forskelle mellem 11 gode spillere og 11 verdensmestre.

Artiklen fortsætter under billedet...

To målscorer i hed omfavnelse. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Vild angriberduel

Kampen var først og fremmest en duel mellem to af verdens allerbedste offensive spillere - Kylian Mbappé og Robert Lewandowski.

Med henholdsvis 19 og 18 mål i 20 og 19 kampe i sæsonen for PSG og Barcelona har vi at gøre med to af Europas farligste angribere.

Artiklen fortsætter under billedet...

To offensive verdensstjerner - på hver sit landshold. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Annonce:

Flere gange i ottendedelsfinalen var der dømt legestue på venstrekanten, hvor den stakkels polske højreback Matty Cash havde trukket nitten og stod over for Mbappé.

Og med to knaldhårde og iskolde afslutninger i anden halvleg afgjorde den franske hurtigløber kampen med sin fjerde og femte scoring ved dette VM.

Dermed er han nu alene i spidsen på topscorerlisten.

Også Lewandowski gjorde væsen af sig, da han efter 20 minutter hamrede et langskud snævert forbi Hugo Llorris' målstolper.

Men efterhånden som kampen skred frem blev det tydeligt - især i anden halvleg - at han ikke er omgærdet af holdkammerater af samme kvalitet som den 23-årige Mbappé.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Hvad vil I!? Ingen har kunnet stoppe Mbappé ved VM indtil videre. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Én funklende stjerne

Det evige spørgsmål, der altid stilles, når et hold er bygget op om én spiller, er, om holdkammeraterne er gode nok til at få det bedste ud af stjernen.

Det ses på det polske landshold, på hvilket holdkaptajn Lewandowski ofte står som den eneste funklende stjerne.

Annonce:

Det sås også i store dele af søndagens ottendedelsfinale. Men han kan ikke gøre det hele selv.

- Lewandowski med, ja dybest set et indlæg til sig selv. Han var der bare ikke, sjovt nok, lød det undervejs i første halvleg fra DR's kommentator Henrik Liniger, da Lewandowski slog et indlæg ind i et tomt målfelt - hvor han jo selv skulle have været.

Artiklen fortsætter under billedet...

Trods en sen straffesparksscoring måtte Robert Lewandowski gå slukøret fra søndagens ottendedelsfinale. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Ovenstående eksempel var dog langt fra systematisk for hele opgøret.

I en lang periode før Olivier Girouds historiske 1-0 scoring sad Polen på spillet og havde flere gigantiske muligheder for at bringe sig foran.

Men kollektivet svigtede, og stjernens lys var ikke nok til at skinne igennem det franske forsvarsmørke.

Også selvom han fik en personlig opmuntring med en resultatmæssigt ligegyldig scoring på straffespark i kampens døende sekunder.

Og med en alder på 34 år kan vi meget vel have set Robert Lewandowski i aktion for sidste gang nogensinde ved et verdensmesterskab.

Annonce:

Kylian Mbappé derimod - ja han har for alvor sat jagten i gang på Miroslav Kloses VM-scoringsrekord på 16 mål.

Mbappé er nu oppe på ni - og er godt på vej mod titlen som VM's bedste spiller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave