Medaljevindere igen: Kroatien vinder VM-bronze

For anden VM-slutrunde i streg kan Kroatien lade sig hylde som medaljevindere.

Sølvmedaljerne fra 2018 blev til bronze efter en 2-1 sejr over Marokko i en kamp, der med to scoringer i de første 10 minutter, leverede underholdning fra start til slut.

Tre sæt medaljer ved de seneste syv slutrunder vidner om, at Kroatien efterhånden skal ses som en seriøs metalbejler på lige fod med de store traditionelle fodboldnationer.

Marokko havde muligheden for at vinde VM-medaljer som den første afrikanske nation nogensinde. Men det beundringsværdige eventyr sluttede uden metal om halsen.

For anden VM-slutrunde i streg kan Kroatien lade sig hylde som medaljevindere. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

På godt og ondt

De to nationer spillede en halvkedelig 0-0 kamp i gruppespillet, men bekymringen om en ligeså tam bronzekamp blev afblæst allerede efter små syv minutter med Kroatiens 1-0 scoring.

To minutter senere eksploderede stadion, da Achraf Dari udlignede for Marokko. Og så var den kamp ligesom i gang!

De marokkanske fans har vist sig frem som ingen andre ved denne slutrunde. På både godt og ondt.

På stadion har de trommet og sunget sig vej ind i manges fodboldhjerter. I byer som Paris og Bruxelles har de smadret biler og skabt kaos.

Af og til var spillerne fra den uerfarne VM-nation også en smule overtændte i bronzekampen, som for eksempel da målmand Yassine 'Bono' Bounou var lige ved at sparke bolden ind i eget net efter to minutter. Et kæmpe koks!

Her kokser det for keeper Bono, der rammer bolden helt skævt - og lettet kan ånde ud, da bolden sniger sig forbi fjerneste målstolpe. Puha en start... Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Eller som da samtlige marokkanske spillere omringede dommer Abdulrahman Al-Jassim, fordi de følte sig snydt - for et hjørnespark...

Overtændte - eller bare nervøse, passionerede og medaljesultne!

Afrikansk eventyr

Uanset om man er fan af det klassiske underdog-eventyr eller ej, har Marokko været en fornøjelse at følge.

Energi, sammenhold og hårdt arbejde bragte dem hele vejen til semifinalen. Men det er ikke hele fortællingen.

Den stærke holdånd har utvivlsomt båret dem et stykke af vejen, men den afrikanske nation har oven i hatten leveret fodbold på et meget højt niveau.

Belgien, Spanien og Portugal - tre giganter i landsholdsfodbold - har alle lidt under den marokkanske ørkenstorm. Det kan ikke være tilfældigt.

Achraf Hakimi, Hakim Ziyech og Sofiane Boufal var bedre end Romelu Lukaku, Sergio Busquets og Cristiano Ronaldo.

Der har været nok at juble over for Marokko ved VM. Her, da Achraf Dari udlignede i første halvleg mod Kroatien. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Og selv i semifinalen mod de forsvarende verdensmestre fra Frankrig bed Marokko fra sig. I flere situationer var det næsten et fransk mirakel, at de afrikanske underdogs ikke fik udlignet.

De har ikke pakket bussen. De har ikke kun satset i kontraspillet. De har ikke forladt sig på heldige eller tilfældige scoringer.

De har tværtimod overrasket alt og alle på fodboldkvaliteten.

Kort sagt: Marokkos succes er fuldt berettiget.

Drama til det sidste

Sjældent er der blevet scoret tre mål i første halvleg ved denne slutrunde. Men det blev der i bronzekampen.

Med en følt inderside og en lækkerbisken af en scoring sørgede Mislav Orsic for en kroatisk 2-1 føring ved pausen.

Mislav Orsic scorede et pragtmål til 2-1. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Scoringsmæssigt gik luften af ballonen i anden halvleg, der til gengæld bevarede intensiteten helt til slutfløjt.

Den relativt uerfarne qatarske dommer, Abdulrahman Al-Jassim, fik nok at se til.

Flere gange var den sortklædte dommer omringet af røde rasende marokkanere, hvis trøjefarve afspejlede temperamentet.

Som verden har lært dem at kende undervejs i slutrunden, kæmpede Marokko til sidste sekund. Og netop i sidste sekund headede Youssef En-Nesyri bolden kun få centimeter over overlæggeren.

Men lige meget hjalp det.

Medaljerne gik tabt, og en af det 21. århundredes helt store midtbanespillere, kroatiske Luka Modric, kunne atter lade sig hylde sammen med resten af de ternede kroater.

Luka Modric får vi nok ikke fornøjelsen af at se i aktion ved flere VM-slutrunder. Måske var det endda legendens sidste landskamp.

